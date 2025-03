Mikey Madison: Mindig is jó lány voltam

Néhány hete kis túlzással még alig pár ezren ismerhették a nevét, ám mostanra üstökösként robbant be a világsztárok közé. A 25 éves színésznő az Anora című filmben nyújtott alakításáért nemrég BAFTA-díjat kapott, majd pedig bezsebelte ugyanezért a legjobb színésznőnek járó Oscart. Mikey Madison egy csapásra világhírű lett.

Mikey Madison sokak meglepetésére legyőzte Demi Moore-t az Oscaron (Fotó: Northfoto)

Mikey Madison a színészetért feladta a lovaglást is

„Továbbra is csak filmezni akarok, inspiráló emberekkel dolgozni, érdekes karaktereket játszani lenyűgöző történetekben. Remélem, a karrierem még csak most kezdődik!” – lelkendezett a gála után a friss Oscar-díjas.

A szakmai sikerét tehát már ismerjük, de azt még kevéssé, hogy ki Mikey Madison a valóságban. Ugyan a vásznon jellemzően elvetemült karaktereket formál meg, a magánéletében viszont sokkal visszafogottabb: kiskutyáját és cicáját dédelgeti, edzésre jár, banános muffint süt. Elbűvölő személyisége és mosolya a Disney kedvencévé is tehetné, ám ő ehelyett folyton negatív szerepeket vállal.

„Nem tudom, hogy kerültem a gyűlöletes karakterek közé” – mondta Madison korábban az E! Newsnak. „Pedig mindig is jó lány voltam, még tiniként sem bosszantottam a szüleimet. Életem első nagy döntése az volt, amikor a színészetet választottam a lovak helyett. Öten vagyunk testvérek – van egy ikrem is –, ám csak én kezdtem profin lovagolni, emiatt a suliban is magántanuló lettem. Aztán 14 évesen rám tört, hogy valami érzelmesebbel akarok foglalkozni. Ez lett a színjátszás, így hát elengedtem a lovaglást. Szerencsére pszichológus szüleim filmművészet-kedvelők, és támogattak a megvalósításban. Ma ők a legnagyobb rajongóim.”

Mikey Madison beírta a nevét a filmtörténelembe (Fotó: Chelsea Guglielmino / Getty Images)

Mikey Madison gyerekként túl félénk volt

Kisebb filmek és egy sorozat után 19 évesen Madison szerepet kapott Quentin Tarantino Volt egyszer egy… Hollywood című filmjében. Ezután kezdtek jönni azok a szerepek, amikre igazán vágyott. És kapott egy újabb ajándékot: megnőtt az önbizalma. Gyerekként túl félénk volt, néha mások szemébe sem szívesen nézett. Családja meg is lepődött, miért épp színész akar lenni, ahol akkor sem könnyű kitűnni, ha férfi valaki, hát még akkor, ha nő az illető.

Arra törekszem, hogy mindennap jobb színész legyek

– állította Mikey a People-nek. „Azt hiszem, sosem leszek magammal elégedett. A cicámmal és a kutyámmal lehetek kockázatkerülő. De ha forgatok, már tudom, hogy a kockázatok nem csak a folyamat részét képezik – ezek jelentik a lényeget” - idézi a színésznőt a hot! magazin.