Fehér Lótusz: egymás vállán sírtak a sorozat szereplői a 3. évad lezárásán

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az utóbbi évek egyik legmeghatározóbb, streamingre gyártott sorozatának a legfelkavaróbb évada érkezett a végéhez a tegnapi napon. A Fehér Lótusz 3. évada telis-tele volt megbotránkoztató percekkel. A közönség láthatott megvillanó fenekeket és egyéb más, nemes testrészeket, tanúi lehettek testvércsóknak (és még annál is többnek), de hallhatták a tévétörténelem egyik legdurvább szexmonológját is a fenomenális Sam Rockwell jóvoltából. A 8 epizódra bontott kaland végül tegnap csak a végéhez ért, és számtalan kérdésre választ kaphatott a nagyérdemű, például arra is, ami eddig minden fejezetnek a fő kérdése volt: ki megy haza élve? A cikk további része spoilert tartalmaz!

A Fehér Lótusz stábja összegyűlt egy nagy, évadzáró eseményre, hogy együtt éljék át újra a finálét (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

A Fehér Lótusz stábja olyan, mint egy nagy család

A sikerszéria záróepizódjának külön vetítést is szerveztek a kaliforniai Four Seasons Westlake Village Hotelben, ahol a Fehér Lótusz több főszereplője is megjelent. Tiszteletét tette például Jason Isaacs, Leslie Bibb, Patrick Schwarzenegger, Aime Lou Wood vagy Sam Nivola is. A közösen megtekintett záróepizód vetítése után a színészek a The Hollywood Reporternek nyilatkoztak arról, hogyan érintették őket a látottak. A Harry Potter-filmek egykori sztárja, Isaacs például megosztotta, hogy nagyon érzelmes pillanatokon vannak túl:

Együtt sírtunk és hosszasan öleltük egymást. Magam sem tudom megmondani, hogy vajon azért tettünk így, mert véget ért ez az egész, vagy azért, mert ennyire gyönyörű ez a történet

- mondta el a lapnak az angol sármőr.

Walton Goggins és Aime Lou Wood párosa nagyon jól működött az évad során végig (Fotó: Max)

Az aktuális évad szexszimbólumát, a nemrég hihetetlen vallomással előálló Aimee Lou Woodot nagyon megviselte karaktere, Chelsea halála, a képkockák pedig felidézték benne a forgatást, és az azt körüllengő furcsa atmoszférát:

A jelenet forgatása előtti két hétben nagyon furán éreztem magam. Olyan volt, mintha valami különös és baljós dolog lógna a levegőben, ráadásul a nagy napon volt a legmelegebb és többször Waltonnak [Goggins] kellett cipelnie engem ide-oda.

Patrick Schwarzenegger a feneke mellett színészi tehetségét is megvillantotta a Fehér Lótusz 3. évadában (Fotó: Fabio Lovino/Max)

A különös testvérpárt alakító színészpáros mindkét tagja is megszólalt a finálé kapcsán, a Lochlan Ratliff bőrébe bújó Sam Nivola például elárulta, hogy korábban sosem halt még meg a vásznon, és bár nagyon fura érzés volt számára, igazából évezte, mert új kihívásként tekintett rá. A Lochlan bátyját, Saxont alakító Patrick Schwarzenegger pedig egy igen empatikus gondolatot osztott meg színésztársaival kapcsolatban, ami azt bizonyítja, hogy az édesapjától örökölt kemény külső egy érző szívet takar:

Ha ennyi időt töltesz el együtt egy színésztársaddal, és azt látod, ahogy meghal a képernyőn, akkor egy nagyon furcsa érzés uralkodik el rajtad. Nem is tudom, hogy tudnám ezt jellemezni, olyan, mintha tényleg történet volna valami az életedben

- árulta el Arnold Schwarzenegger fia, aki ezzel a sorozattal minden bizonnyal berobbantotta hollywoodi karrierjét.