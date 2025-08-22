Ebben a percben kaptuk a tragikus hírt: súlyos buszbaleset történt, többen meghaltak, köztük egy gyermek is – az utasok a roncsok közé szorultak

A baleset ma délután (helyi idő szerint) Pembroke-ban, New York állam északi részén történt, és „tömeges sérüléses” incidensként jelentették. A jelentések szerint legalább három ember meghalt, és tucatnyian megsérültek.

Egyelőre nem világos, mi okozta a balesetet az I-90-es autópályán, Pembroke közelében, amely nagyjából 40 kilométerre keletre található Buffalótól. James O'Callahan, a New York-i Állami Rendőrség egyik járőre így nyilatkozott:

Jelenleg több halottról, beszorult személyről és több sérült is tudunk

– írja a Mirror.

🚨BREAKING: Tour bus carrying 52 people in rollover crash on I-90 West in Pembroke, NY. Reports of ejections and entrapments with massive EMS response. Developing. pic.twitter.com/vXsgNh0JIP — D I G S A L E R T S (@digsalerts) August 22, 2025

A helyszínen tartózkodó szemtanúk által készített fényképeken látható, hogy a busz az oldalára borult, közvetlenül az autópálya mellett. Számos mentőautó és mentőhelikopter szállította el a sérülteket.

Egy szóvivő szerint legalább egy személyt a buffalói Oishei Gyermekkórházba szállítottak. A busz New York City felé tartott, miután a csoport a Niagara-vízesést látogatta meg.

A rendőrség egyelőre nem közölte a buszt üzemeltető cég nevét, de úgy tudni, hogy a járművön a baleset idején 52 ember tartózkodott. A hatóságok szerint a buszon utazó családok többsége Fülöp-szigeteki, indiai és kínai származású volt.

Több embert kirepített a jármű az ütközéskor, mások pedig a busz alá szorultak, miután az felborult és az autópálya melletti árokba csapódott.

„Üvegszilánkok borították az utat, és emberek holmijai hevertek szanaszét” – mondta Powell Stephens, a közeli Medina lakója a The Buffalo Newsnak, miután elhaladt a baleset helyszíne mellett. „Az ablakok mind betörtek.”