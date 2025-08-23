"Hiányzott egy játékosunk" - Szoboszlai súlyos kritikát kapott Arne Slottól

A Liverpool holland menedzsere megtartotta a második forduló előtti sajtótájékoztatóját, ahol többek között Szoboszlai Dominik új posztjáról és a középpálya kérdéséről is beszámolt. Arne Slot szerint a Bournemouth ellen az eltiltott Ryan Gravenberch megakadályozhatta volna a Vörösök második bekapott gólját.

Ryan Gravenberch szoríthatja ki Szoboszlai Dominikot a kezdőből Fotó: Liverpool FC

Arne Slot burkoltan kritizálta Szoboszlait

Az újságírók természetesen kíváncsiak voltak arra, hogy az első fordulóban piros lap miatt kimaradó Gravenberch kezdő lesz-e a Newcastle United elleni hétfő esti találkozón (21.00, Tv: Match4). Slot elárulta, hogy a holland középpályás visszatérése rengeteget segíthet a csapat védekezésében – szerinte ha a Bournemouth elleni második gólnál ő is pályán van, akkor valószínűleg máshogy alakult volna a helyzet.

Ha csak a második kapott gólunkat nézzük, akkor láthatjuk, ahogy néhány pillanat alatt eljutottak a kapunkig és négy a kettő elleni szituációt alakítottak ki. Ha visszatekintünk az előző szezonra, Ryan Gravenberch minden egyes alkalommal abban a védekező pozícióban volt. Hiányában is nagyon jó, de inkább támadó szellemű játékosokkal léptünk pályára, és ez visszaütött az ellenfél második góljánál. Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy hiányzott egy játékosunk ezen a poszton az ellenfél csapatának kontratámadásainál

– felelte Arne Slot a honfitársa visszatérésével kapcsolatban.

Nehéz elképzelni, hogy a Liverpool menedzsere nem Szoboszlainak üzent ezzel a nyilatkozattal, hiszen középső középpályásként neki, illetve a csereként beálló Curtis Jonesnak kellett volna leghamarabb visszaérni a Bournemouth kontrájánál, viszont kettőjük közül inkább a magyar válogatott csapatkapitány a támadó szellemű játékos.

Gravenberch alapember Liverpoolban, posztján a játékosok beszavazták a 2024/25-ös szezon álomcsapatába. A Crystal Palace elleni vesztes Szuperkupát is kihagyta, akkor éppen gyermeke született. Gravenberch biztosan visszatér, Arne Slot nyilatkozata alapján pedig nem lehetetlen, hogy a Newcastle United ellen már nem a középpályán, hanem inkább a védelem jobb oldalán láthatjuk játszani Szoboszlait.