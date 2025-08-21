Mándoki László döbbenetes kijelentése: „Szégyen ez az én generációmnak!”

Mándoki Lászlóval, vagyis Leslie Mandokival nem nehéz komoly és mélyenszántó beszélgetésbe gabalyodni. Elég meghallgatni és sorról sorra értelmezni a Mandoki Soulmates frissen bearanyozódott „A Memory Of Our Future” című albumának dalait ahhoz, hogy tudjuk, a magyar származású rocklegendát zsigerileg foglalkoztatja a világunk jól látható és tapasztalható vesszőfutása az önmaga gerjesztette káoszban. A Bors ugyan könnyedebb irányból indította a beszélgetést, de a zenész hamar ritmust váltott.

Mándoki László koncertje előtt adott megdöbbentő interjút a Borsnak (Fotó: Bors)

Mándoki László: „Talán csak dühös szavakat tennék meg nem történtté...”

Mándoki Lászlótól azt kérdeztük, hogy szívesen visszaforgatná-e az idő kerekét valahová a múltba, ahol akár ő is olyasféle hibát vétett, amit szeretne jóvá tenni. A zenész ekkor még csupán néhány, a habitusából fakadóan vehemensebb vitáját hozta fel a válaszában: „Nem tekerném vissza az idő kerekét sehová, legalábbis azért nem, hogy egy döntéshelyzetben más utat válasszak, mint amit választottam. Talán, csak dühös szavakat tennék meg nem történté. Olyanokat, amiket hirtelen mondtam ki egy-egy feszítette helyzetben” – kezdte a zenész.

Bár az is igaz, hogy emlékeim szerint ezekért már bocsánatot kértem, szinte abban a pillanatban, vagy nem sokkal később. Akkor is, ha indokolt volt és akkor is, ha nem”

– folytatta a Mandoki Soulmates alapítója, majd felidézte emlékeiben az utolsó esetet, amikor úgy érezte, bocsánatot kell kérnie. „Szóval, tudok és szoktam is bocsánatot kérni. Legutóbb azt hiszem a gyermekeimtől kértem elnézést. Ha jól emlékszem egy kicsit erőteljesebben vittem át az igazamat velük szemben. Ahogy a magyarban mondjuk, kajakra… Mindhárman úgy érezték, hogy beszélnünk kellett volna még egy órát a dologról a döntésem előtt. Igazuk volt, hát exkuzáltam magam. Szerencsére abban a helyzetben vagyok, hogy a gyerekeimmel is nagyon őszinte a kapcsolatom…” – magyarázta Mándoki László.

Mándoki László zenekara, a Mandoki soulmates legendás zenészei, igazi zenei csemegével készülnek a csütörtök esti koncertre (Fotó: mandoki-soulmates.com)

„A kapzsiság és a rátartiság elvitte a fókuszt arról, ami igazán fontos lett volna”

A világhírű zenészt ezután arról kérdeztük, mire is számíthatunk tőle és klasszis zenésztársaitól a augusztus 21-i Mandoki Soulmates koncerten, amire a Szentháromság téren a Mátyás templom mellett kerül sor.

Nos, senki ne készüljön lézershow-ra, vagy pirotechnikára. Csak a nyers és tiszta zene lesz jelen. Két hete, napi tizenkét órában próbálunk, szóval irgalmatlanul jó buli lesz”

– ígérte koncert előtt Mándoki László, aki kitért az „A Memory Of Our Future” című album üzenetére is, hiszen a csütörtök esti bulin is számos dal csendül majd fel a kiadványról. Ezen a ponton pedig egy meglepő, bocsánatkérésnek is beillő vallomás szalad ki a száján és esze ágában sem volt azt visszavonni. „Azért lett annyira »politikus« az album, mert belegondoltam, hogy az én generációm ezt alaposan eltolta… Az én generációm ledöntötte a vasfüggönyt, egyetlen egy csepp véráldozat nélkül. Most pedig mi folyik a világban?! Pontosan a szabadságvágy eredményeképpen, Európában egy igazi paradicsom alakulhatott volna ki. A fiataloknak átadhattuk volna a fáklyát úgy, hogy mindig béke van és nincs már fegyverkezési verseny és háború a térségben. Erre föl naponta halnak meg fiatalok ezrei a fronton! Szégyen ez a generációmnak! Hogy miért nem sikerült? A kapzsiság és a rátartiság elvitte a fókuszt arról, ami igazán fontos lett volna, vagy lehetett volna – fejtette ki a zenész.

Rajta vagyok, hogy a magam módján, a művészet és zene adta lehetőségekkel ezt jóvá tegyem, de van dolog bőven. Mert így nem adhatjuk át a stafétát! A világ most a krízisek labirintusában van és elveszett az iránytű…

– zárta a beszélgetést Mándoki László.