Őrjöngenek a felhasználók: brutális lépésre szánta el magát a Netflix

A Netflix hazánkban is a népszerűnek számít, sok magyar előfizetője is van. Azonban most az Egyesült Királyságban olyat tettek, amely kiborította a felhasználókat.

Árat emel a Netflix az Egyesült Királyságban Fotó: Pexels

A vállalat három csomagot kínál ügyfeleinek, amelyek a következők: „standard hirdetéssel”, „standard” és „prémium”. Most pedig az egyes csomagok havi költségei emelkedtek, emiatt pedig a felhasználók a közösségi médiában kezdtek panaszkodni.

A normál hirdetési 1, a normál 2, a prémium csomag ára pedig 1 fonttal emelkedett. A drágulás miatt pedig az X-en több felhasználó azzal fenyegetőzött, hogy lemondják a Netflix-előfizetésüket.

Újabb 2 fontos áremelés a Netflixtől... igen, ideje lemondani. Ennyiért már nem hoznak ki elég jó műsorokat

- panaszkodott az egyik kommentelő.

Sajnálom, de a Netflix nem éri meg a havi 19 fontot (több mint 9 ezer forint)

- kifogásolta egy másik hozzászóló az áremelést.

A havi előfizetésem most majdnem a duplája annak, mint amikor először regisztráltam

- jegyezte meg egy felhasználó.

A Netflix is reagált

– Mivel továbbra is beruházunk új műsorok készítésébe, hogy jobb tartalmat tudjunk kínálni a felhasználóknak, de időnként ez azzal jár, hogy az előfizetések árait emelnünk kell egy kicsit többet, hogy újra befektethessük a Netflix további fejlesztéséhez - idézi a streamingszolgáltató szóvivőjének a szavait a Ladbible.