Négy évvel a legutóbbi alkotása, a Licorice Pizza után Paul Thomas Anderson ismét egy rendkívül furcsa, de annál figyelemfelkeltőbb filmmel kopogtat be Hollywood ajtaján, biztosítva mindenkit arról, hogy még mindig itt van, és cseppet sem változott. A One Battle After Another címre keresztelt új projektje egy korábbi forradalmárról, a nőfaló Leonardo DiCaprio által megformált Bob Ferguson körül forog, akinek széthullott, régi bandáját újra össze kell hívnia, hogy kimentsenek egy lányt a 16 év után ismét felbukkanó, egykori nemezisük karmai közül. Az őrült akcióban Benicio del Toro, valamint a Horrorra akadva-franchise-ból ismert Regina Hall fognak DiCaprio mellé állni, hogy együttes erővel vegyék fel a harcot a rosszfiúvá váló Sean Penn-nel. A mozit Anderson maga írta és rendezte, és ahogy azt megszoktuk, ezt a produkciót is a műfaji sokszínűség fogja jellemezni. Azonban az egy égető kérdés, hogy hogyan fog majd teljesíteni ez a tébolydába illő performansz a mozikasszáknál.

A Leonardo DiCaprio-filmek egy különös darabbal bővülnek idén szeptemberen (Fotó: YouTube / Warner Bros.)

Kifizetődő lesz a szétcsúszott Leonardo DiCaprio?

Noha az 54 évesen is már legendásnak nevezhető direktor, Paul Thomas Anderson korábbi munkáiról ódákat lehetne zengni, azzal nem tudnánk őket megvádolni, hogy hamisítatlan kasszasikerek lettek volna. Sőt, Anderson filmográfiájának fele igazából anyagi szempontból bukásnak minősült. Legkifizetődőbb mozija a hamarosan visszatérő Daniel Day-Lewissszal készített, 2007-ben megjelent Vérző olaj volt, ami 25 millió dolláros költségvetésének a háromszorosát tudta visszatermelni. Ezek tudatában pedig az a kérdés merülhet fel az emberekben, hogy a csőd szélén álló Warner Bros-nak valóban egy ilyen művészfilmes figurára van-e szüksége. Oscar-díjas mozisztárok ide vagy oda, 140 milliós összeget kell majd legalább kaszálnia a projektnek a mozikasszáknál, hogy egálba hozza a költségeket, bár ezzel a teljesítménnyel a stúdió még koránt sem lesz kisegítve.

Ahogy azt a címben is írtuk, kevés abszurdabb dolgot láttunk ennél (Fotó: YouTube / Warner Bros.)

Bár az eddig még magyar címmel el nem látott One Battle After Another majd csak 2025. szeptember 26-án kerül a mozikba, és addig várni kell, hogy kiderüljön, összeroppan-e a ráköltött dollármilliók súlya alatt, de az előzetesét már most megtekinthetik.