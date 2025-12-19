Gyászba borult a sportvilág: elhunyt a legendás labdarúgóedző

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 10:13 / FRISSÍTÉS: 2025. december 19. 10:14
Age Hareide, a norvég labdarúgás legendás alakja, hetvenkét éves korában elhunyt.
Hetvenkét éves korában elhunyt Age Hareide, a norvég labdarúgás legendás alakja.

Elhunyt Age Hareide, a norvég labdarúgás legendás alakja / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Hetvenkét éves korában elhunyt a legenda

Egy hónappal korábban derült ki, hogy a válogatott egykori szövetségi kapitányánál agydaganatot diagnosztizáltak. Hareide játékosként megfordult a Molde, a Manchester City, valamint a Norwich City csapatában is, és ötvenszer szerepelt a válogatottban. 

Az 1987-es visszavonulását követően edzőnek állt. Többek között volt a Molde, a Helsingborg, a Bröndby, a Rosenborg és a Malmö vezetőedzője, norvég, dán és svéd bajnokságot is nyert. Szövetségi kapitányként nemcsak hazájában (2003-2008), hanem Dániában (2016-2020) és Izlandon (2023-2024) is dolgozott. A dán nemzeti együttessel a 2018-as világbajnokságon nyolcaddöntős volt, a csapat a későbbi döntős horvátoktól kapott ki 11-esekkel - írja az MTI.

 

