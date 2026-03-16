Friss hírek érkeztek a nagybeteg magyar klasszisról, így van most Suhaj Katalin

mellrák
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 16:00
masztektómiakajak
Másodszor is megműtötték a mellrákkal diagnosztizált magyar bajnok kajakost. Suhaj Katalin még gyenge, de egyre kevesebb a fájdalma.
Jobban van a világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok maratoni kajakos, Suhaj Katalin. Az Ausztráliában élő korábbi klasszisnál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, nemrég átesett a második műtéten, és egyre kevesebb fájdalom kínozza.

Suhaj Katalin maratoni kajakos
Másodszor is megműtötték a mellrákkal diagnosztizált magyar bajnok kajakost, Suhaj Katalint
Suhaj Katalin minden pénzügyi tartalékát felemésztették az egészségügyi költségek. Egyetlen munkája az Uber-sofőrködés volt, nincsenek családtagjai Ausztráliában, "csak" a barátai támogatják és adnak neki erőt ahhoz, hogy legyőzze a rákot. Katalin hosszú ideje nem tud dolgozni, és ki kell fizetnie a lakbérét, illetve meg kell élnie bevétel nélkül. Erről még az egyik barátja, Greg írt a gofundme.com-oldalon, amikor adománygyűjtést indított a korábbi kajakos számára.

Suhaj Katalin kajakos szépen gyógyul

Az oldalon később azt írták, hogy Suhaj Katalinnak a jobb melle után a baloldalit is el kell távolítani. A korábbi klasszis február 27-én sikeres műtétet követően jelentkezett a közösségi oldalán, hogy megköszönje az orvosok és az ápolónők munkáját, valamint a rengeteg támogatást. Most pedig, két héttel később friss híreket közölt az állapotáról.

Nagyon szépen gyógyulok! Még mindig gyenge vagyok, de kevesebb a fájdalom! Napról napra erősödöm!

- írta a Facebook-oldalán Suhaj Katalin, akit az orvosa már azoktól az úgynevezett sebészeti drénektől is megszabadított, amelyekre egy ilyen műtétet követően szüksége van a betegnek.

Nagyon szépen köszönöm a sok támogatást és a jókívánságokat mindenkinek!

- tette még hozzá a világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok maratoni kajakos.

Közben az ETO FC is összefogott Suhaj Katalinért. A győri zöld-fehérek jótékonysági licitet indítottak, az ajánlatokat március 20-án 10 óráig várják a klub közösségi oldalára feltöltött poszt kommentszekciójában:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu