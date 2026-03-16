Friss hírek érkeztek a nagybeteg magyar klasszisról, így van most Suhaj Katalin

Jobban van a világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok maratoni kajakos, Suhaj Katalin. Az Ausztráliában élő korábbi klasszisnál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, nemrég átesett a második műtéten, és egyre kevesebb fájdalom kínozza.

Másodszor is megműtötték a mellrákkal diagnosztizált magyar bajnok kajakost, Suhaj Katalint

Fotó: GoFundMe

Suhaj Katalin minden pénzügyi tartalékát felemésztették az egészségügyi költségek. Egyetlen munkája az Uber-sofőrködés volt, nincsenek családtagjai Ausztráliában, "csak" a barátai támogatják és adnak neki erőt ahhoz, hogy legyőzze a rákot. Katalin hosszú ideje nem tud dolgozni, és ki kell fizetnie a lakbérét, illetve meg kell élnie bevétel nélkül. Erről még az egyik barátja, Greg írt a gofundme.com-oldalon, amikor adománygyűjtést indított a korábbi kajakos számára.

Suhaj Katalin kajakos szépen gyógyul

Az oldalon később azt írták, hogy Suhaj Katalinnak a jobb melle után a baloldalit is el kell távolítani. A korábbi klasszis február 27-én sikeres műtétet követően jelentkezett a közösségi oldalán, hogy megköszönje az orvosok és az ápolónők munkáját, valamint a rengeteg támogatást. Most pedig, két héttel később friss híreket közölt az állapotáról.

Nagyon szépen gyógyulok! Még mindig gyenge vagyok, de kevesebb a fájdalom! Napról napra erősödöm!

- írta a Facebook-oldalán Suhaj Katalin, akit az orvosa már azoktól az úgynevezett sebészeti drénektől is megszabadított, amelyekre egy ilyen műtétet követően szüksége van a betegnek.

Nagyon szépen köszönöm a sok támogatást és a jókívánságokat mindenkinek!

- tette még hozzá a világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok maratoni kajakos.

Közben az ETO FC is összefogott Suhaj Katalinért. A győri zöld-fehérek jótékonysági licitet indítottak, az ajánlatokat március 20-án 10 óráig várják a klub közösségi oldalára feltöltött poszt kommentszekciójában: