Utoljára szerepelhet a magyar válogatottban a veterán sztár

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:00
A rutinos hokis szerint a magyar válogatott tavasszal ismét bennmaradhat a jégkorong vb-n. Az idei Sofron István utolsó világeseménye.
Nem álom a tavalyihoz hasonló bravúr. Sofron István, az FTC örökifjú csatára szerint az idei jégkorong vb-n az osztrák és brit válogatott elleni meccseken szerezhető annyi pont, hogy nemzeti együttesünk 2027-ben ismét a földkerekség legjobbjai között szerepelhessen.

Sofron István
Sofron István (szemben középen) az utolsó vb-jére készül Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A svájci vb-n az olimpiai bajnok Egyesült Államokkal, továbbá a bronzérmes Finnországgal is találkozunk. Mellettük Svájc, Németország és Lettország is felettünk áll tudásban, de mégis rengeteget tanulhatunk ezekből a mérkőzésekből, rutin és felkészültség terén javulhatunk. Nekünk az osztrákok és a britek ellen lehet reális esélyünk a pontszerzésre. Ausztria válogatottja az utóbbi években rengeteget fejlődött, legjobbjai a svéd, svájci és finn bajnokságokban szerepelnek, sőt, az NHL-be is delegáltak hokist Marco Rossi és Marco Kasper személyében. Hogy mégis miért bizakodom ellenük? Mert a Fradi és a Fehérvár AV 19 együttese az ottani Ice Hockey League-ben szerepel. Nagy-Britannia közel azonos szinten áll velünk

 - nyilatkozta Sofron a Borsnak a május 15. és 31. között, a svájci Zürichben és Fribourg-ban rendezendő jégkorong világbajnokság kapcsán. A nyolctagú csoportból egyetlen csapatot kell megelőznünk a bennmaradáshoz.

A magyar válogatott februárban két Nemzetek Európai Kupája-találkozóval kezdte az évet Norvégiában. A házigazdától hosszabbításban (5-4), Ausztriától rendes játékidőben (4-1) kapott ki. 

Sofron István a Fradinál marad

Sofron a svájci vb után sem szakít a jégkoronggal, mint mondta, a Fradiban addig kergeti a pakkot, ameddig szükségét érzik a játékának.

 

