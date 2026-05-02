Nyert a Győr, elbukta az aranyat a Fradi

Nem csak a fociban, női kézilabdában is ádáz harcot vív egymással a Győr és a Ferencváros. A bajnokságban szinte biztosan a győrieké az aranyérem, a BL négyes döntőjébe is az ETO jutott a két gárda közül, maradt a Magyar Kupa. Itt az elődöntőben rögtön Győr-Fradi meccset rendeztek.

A kupában már az elődöntőre kisorsolták a Győr-Fradi rangadót Fotó: Szigetváry Zsolt

A kupában az utolsó négy évben egyaránt a Fradi diadalmaskodott, a ferencvárosiak utoljára 2021-ben kaptak ki ebben a sorozatban. A tatabányai elődöntőt a győriek kezdték jobban, s a szünetben 17-15-re vezettek.

Győr-Fradi: a második félidőben minden eldőlt

A második félidőre kapust cserélt az ETO, Szemerey Zsófia pedig szenzációsan állt be a játékba. A győriek állva hagyták a Fradit, s a végére csak a különbség volt a kérdéses. A hajrára ugyan felzárkózott a címvédő, a vége 32-28 lett. A Ferencváros trófea nélkül zárja az idei szezont. A győriek vasárnap a kupaaranyért játszanak.