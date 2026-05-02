Nyert a Győr, elbukta az aranyat a Fradi

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 17:01
győrfradi
Öt év után kapott ki a Ferencváros a női kézilabda-Magyar Kupában. A Győr-Fradi elődöntőt simán nyerte az ETO.

Nem csak a fociban, női kézilabdában is ádáz harcot vív egymással a Győr és a Ferencváros. A bajnokságban szinte biztosan a győrieké az aranyérem, a BL négyes döntőjébe is az ETO jutott a két gárda közül, maradt a Magyar Kupa. Itt az elődöntőben rögtön Győr-Fradi meccset rendeztek.

Győr-Fradi
A kupában már az elődöntőre kisorsolták a Győr-Fradi rangadót Fotó: Szigetváry Zsolt

A kupában az utolsó négy évben egyaránt a Fradi diadalmaskodott, a ferencvárosiak utoljára 2021-ben kaptak ki ebben a sorozatban. A tatabányai elődöntőt a győriek kezdték jobban, s a szünetben 17-15-re vezettek.

Győr-Fradi: a második félidőben minden eldőlt

A második félidőre kapust cserélt az ETO, Szemerey Zsófia pedig szenzációsan állt be a játékba. A győriek állva hagyták a Fradit, s a végére csak a különbség volt a kérdéses. A hajrára ugyan felzárkózott a címvédő, a vége 32-28 lett. A Ferencváros trófea nélkül zárja az idei szezont. A győriek vasárnap a kupaaranyért játszanak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu