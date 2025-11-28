A Fradi meseszép sztárjain ámul a világ, mindenki róluk beszél a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön magabiztos győzelemmel nyitotta meg szereplését a világbajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata 26-17-re múlta felül Szenegált, és már az első meccsen megmutatta, hogy képes stabil védekezésre és lendületes támadójátékra. A Fradi-sztárjai ismét ragyogtak: Simon Petra, Márton Gréta és Klujber Katrin is eredményesen játszottak.

A Fradi-tehetsége, Simon Petra három góllal járult hozzá a nemzeti válogatott sikeréhez a Magyarország-Szenegál női kézilabda-vb mérkőzésen Fotó: Szigetváry Zsolt

Fradi-sztárjai ismét csillogtak

A Fradi válogatott sztárjai már az első mérkőzésen megmutatták, milyen fából faragták őket. Márton Gréta (akit a torna egyik legszebb játékosának is tartank) hét gólt szerzett, Simon Petra és Klujber Katrin pedig egyaránt három-három találattal járult hozzá a csapat sikeréhez. Érdekesség, néhány napja mindhárman meghosszabbították szerződésüket az FTC-Rail Cargo Hungariával. A Fradi tehetségei tehát nemcsak a válogatottban kapnak folyamatosan fontos szerepet, hanem klubcsapatuk is stabil, meghatározó pontként számít rájuk.

A magyar női kézilabda válogatott következő ellenfele szombaton (20:30) az az Irán lesz, amely 34-9-re kikapott Svájctól a csoport másik meccsén.