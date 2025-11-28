A Fradi meseszép sztárjain ámul a világ, mindenki róluk beszél a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön magabiztos győzelemmel nyitotta meg szereplését a világbajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata 26-17-re múlta felül Szenegált, és már az első meccsen megmutatta, hogy képes stabil védekezésre és lendületes támadójátékra. A Fradi-sztárjai ismét ragyogtak: Simon Petra, Márton Gréta és Klujber Katrin is eredményesen játszottak.
A Fradi válogatott sztárjai már az első mérkőzésen megmutatták, milyen fából faragták őket. Márton Gréta (akit a torna egyik legszebb játékosának is tartank) hét gólt szerzett, Simon Petra és Klujber Katrin pedig egyaránt három-három találattal járult hozzá a csapat sikeréhez. Érdekesség, néhány napja mindhárman meghosszabbították szerződésüket az FTC-Rail Cargo Hungariával. A Fradi tehetségei tehát nemcsak a válogatottban kapnak folyamatosan fontos szerepet, hanem klubcsapatuk is stabil, meghatározó pontként számít rájuk.
A magyar női kézilabda válogatott következő ellenfele szombaton (20:30) az az Irán lesz, amely 34-9-re kikapott Svájctól a csoport másik meccsén.
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.