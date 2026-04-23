Meglepő fordulat: Curtis felesége mindenkit sokkolt

Emlékezetes jeleneteket hozott a női kosárlabda NB I/A Play Out szakaszának utolsó előtti fordulója, ahol a kiesés elkerüléséért küzdenek a csapatok. A Cegléd sorozatban hat győzelemmel a háta mögött érkezett a találkozóra, míg a Győr szintén jó formában várta az összecsapást, miután előző mérkőzését megnyerte. A hazaiaknál Curtis felesége, Barnai Judit szinte végig pályán volt, és olyat tett, amivel mindenkit lenyűgözött.
A mérkőzést a Cegléd nyerte meg 93–92-re, annak ellenére, hogy az utolsó negyedben a vendégek kilenc ponttal felülmúlták ellenfelüket, de ez sem volt elegendő a fordításhoz. A hazaiaknál Barnai Judit szinte végig a pályán volt, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 21 pontja mellé 14 lepattanót és 5 gólpasszt jegyzett, így dupla-duplával zárta az összecsapást, csapata második legeredményesebb játékosaként. Nála is eredményesebb volt Farkas Petra, aki 22 ponttal, 12 lepattanóval és 7 assziszttal járult hozzá a sikerhez. Barnai Judit a szezon során 20 mérkőzésből 18 alkalommal pályára lépett, összesen 174 percet töltött a parketten, és a Play Out hajrájára is ilyen magabiztos formát tudott mutatni.
A Cegléd az utolsó fordulóban a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen lép pályára. A két csapat idei párharcában eddig egy ceglédi győzelem és egy vereség született.
