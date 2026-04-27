Most kaptuk a lesújtó hírt: brutális balesetet szenvedett a 27 éves sportoló, meghalt

Egy motorversenyző bajnok vesztette életét, miután súlyos sérüléseket szenvedett egy versenyen történt balesetben. Gustavo Silveira, ismertebb nevén „Gao”, a dél-brazíliai Anitapolisban történt balesetet követően napokig küzdött az életéért a kórházban, ám nem tudták megmenteni, meghalt.

A 27 éves versenyző április 19-én, vasárnap egy Road Race Brasil versenyen vett részt, amikor a baleset történt. A helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították, de később meghalt annak ellenére, hogy megpróbálták megmenteni az életét. A szervezők egy közleményben erősítették meg a halálhírt, mondván, hogy a pályán minden orvosi protokollt betartottak.

Azt mondták: „A mai nap nem versenynap. Ez a csend napja. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Gustavo versenyző, a mi Gaónk. Több mint egy versenyző, ő a részünk – a lényegünk, a szenvedélyünk, a sportág lelke.”

Gustavo a brazil motorversenyzés egyik feltörekvő neve volt. 2025-ben, debütáló szezonjában bajnok lett a SuperBike EVO 1000cc kategóriában, többször is dobogós helyezést ért el, és megvetette a lábát a nemzeti versenypályán.