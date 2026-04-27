KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a lesújtó hírt: brutális balesetet szenvedett a 27 éves sportoló, meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 14:46
Egy verseny közben érte a brutális baleset. A kórházban hiába küzdöttek az életéért, nem sikerült megmenteni. Mindössze 27 éves volt.

Egy motorversenyző bajnok vesztette életét, miután súlyos sérüléseket szenvedett egy versenyen történt balesetben. Gustavo Silveira, ismertebb nevén „Gao”, a dél-brazíliai Anitapolisban történt balesetet követően napokig küzdött az életéért a kórházban, ám nem tudták megmenteni, meghalt.

A motorversenyző Gustavo Silveira meghalt - Fotó: Pexels / Pexels

A 27 éves versenyző április 19-én, vasárnap egy Road Race Brasil versenyen vett részt, amikor a baleset történt. A helyszínen sürgősségi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították, de később meghalt annak ellenére, hogy megpróbálták megmenteni az életét. A szervezők egy közleményben erősítették meg a halálhírt, mondván, hogy a pályán minden orvosi protokollt betartottak.

Azt mondták: „A mai nap nem versenynap. Ez a csend napja. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Gustavo versenyző, a mi Gaónk. Több mint egy versenyző, ő a részünk – a lényegünk, a szenvedélyünk, a sportág lelke.”

Gustavo a brazil motorversenyzés egyik feltörekvő neve volt. 2025-ben, debütáló szezonjában bajnok lett a SuperBike EVO 1000cc kategóriában, többször is dobogós helyezést ért el, és megvetette a lábát a nemzeti versenypályán.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
