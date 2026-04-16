Lesújtó hír érkezett: elhunyt a kézilabdázás ikonikus alakja

A minap érkezett a szomorú hír, hogy 79 éves korában elhunyt Kovács László, a nógrádi kézilabdázás ikonikus alakja. A Nógrád Vármegyei Kézilabda Szövetség közleménye szerint az 1947-ben született Kovács László a Salgótarjáni Torna Club játékosaként tagja volt az 1979-ben NB II-es bajnoki címig jutó csapatnak. Ez a siker aranybetűkkel került be a vármegye sporttörténetébe, és Kokó neve is örökre összefonódott vele - hívta fel rá a figyelmet a Tények.
Aktív játékos pályafutása után játékvezetőként tevékenykedett. Emléked megőrizzük! Nyugodj békében!
- zárta a megemlékezését A Nógrád Vármegyei Kézilabda Szövetség, a Facebook-oldalán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.