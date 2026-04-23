„A férjem takarítja az otthonunkat – és az őrületbe kerget vele”

Egy neve elhallgatását kérő nő számolt be arról, hogy a férjével 59 éve élnek házasságban, de az utóbbi időszak minden eddiginél nehezebb számukra.

A nő úgy érzi, fordulóponthoz érkezett a házassága

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Ahogy idősödött, egyre kevesebb dolga maradt, amivel elfoglalhatja magát, és az Alzheimer-kórja miatt már nem vezet. Mostanában a házon belül kezdett el tevékenykedni anélkül, hogy megkérdezné a véleményemet, például átrendezi a tárgyak helyét

- árulta el a nő, akit az bosszant, hogy mint a ház asszonya, ez mindig az ő feladata volt a háztartásukban, és úgy érzi, férje próbálja átvenni ezt a szerepet, ami végtelenül idegesíti.

Minden koszos edényt elmos, még akkor is, ha a mosogatógép üres, és figyelnem kell rá, miután néhányszor azon kaptam, hogy mosogatószer nélkül mosogat. Már nincs társasági élete, az orvosa pedig folyamatosan azt javasolja, hogy próbálja ki a nyugdíjasklubot, de hiába. Mit tehetek?

- tette fel a kérdést a Kaliforniában élő asszony.

A párkapcsolati szakértő válaszol a nő házasságában felmerült problémára

Lehetséges, hogy a férje rendet próbál teremteni, miközben a szervezőkészsége csökken. Nagyon jó lenne, ha ki tudna találni olyan feladatokat számára, amelyek nem zavarják Önt, például növénylocsolás, szemét kivitele, ruhák szétválogatása. Egy másik gondolat: miért ne fogadná meg az orvos tanácsát, és mennek el együtt a nyugdíjasklubba, hogy megnézzék, a férje számára elfogadhatóbb-e így, mintha egyedül menne?

- fejtette ki a szakember, hozzátéve, a feleség támogatása csökkentheti a férfi szorongását egy olyan helyzetben, ahol senkit sem ismer. Azt javasolta továbbá, hogy vegye fel a kapcsolatot az Alzheimer Társasággal, ahol további javaslatokat is kaphat arra vonatkozóan, hogyan foglalhatná le a férjét - írja a nypost.com.