KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A férjem takarítja az otthonunkat – és az őrületbe kerget vele”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 17:30
A nő tudja, hogy a férfinek ez maradt az egyetlen elfoglaltsága, de mégis bosszantja a helyzet. Képes lehet ennyi is megrengetni egy házasságot?
Bors
A szerző cikkei

Egy neve elhallgatását kérő nő számolt be arról, hogy a férjével 59 éve élnek házasságban, de az utóbbi időszak minden eddiginél nehezebb számukra.

A nő úgy érzi, fordulóponthoz érkezett a házassága
Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Ahogy idősödött, egyre kevesebb dolga maradt, amivel elfoglalhatja magát, és az Alzheimer-kórja miatt már nem vezet. Mostanában a házon belül kezdett el tevékenykedni anélkül, hogy megkérdezné a véleményemet, például átrendezi a tárgyak helyét

- árulta el a nő, akit az bosszant, hogy mint a ház asszonya, ez mindig az ő feladata volt a háztartásukban, és úgy érzi, férje próbálja átvenni ezt a szerepet, ami végtelenül idegesíti. 

Minden koszos edényt elmos, még akkor is, ha a mosogatógép üres, és figyelnem kell rá, miután néhányszor azon kaptam, hogy mosogatószer nélkül mosogat. Már nincs társasági élete, az orvosa pedig folyamatosan azt javasolja, hogy próbálja ki a nyugdíjasklubot, de hiába. Mit tehetek?

- tette fel a kérdést a Kaliforniában élő asszony.

A párkapcsolati szakértő válaszol a nő házasságában felmerült problémára

Lehetséges, hogy a férje rendet próbál teremteni, miközben a szervezőkészsége csökken. Nagyon jó lenne, ha ki tudna találni olyan feladatokat számára, amelyek nem zavarják Önt, például növénylocsolás, szemét kivitele, ruhák szétválogatása. Egy másik gondolat: miért ne fogadná meg az orvos tanácsát, és mennek el együtt a nyugdíjasklubba, hogy megnézzék, a férje számára elfogadhatóbb-e így, mintha egyedül menne? 

- fejtette ki a szakember, hozzátéve, a feleség támogatása csökkentheti a férfi szorongását egy olyan helyzetben, ahol senkit sem ismer. Azt javasolta továbbá, hogy vegye fel a kapcsolatot az Alzheimer Társasággal, ahol további javaslatokat is kaphat arra vonatkozóan, hogyan foglalhatná le a férjét - írja a nypost.com.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
