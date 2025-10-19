Olyat csinált Curtis felesége, amit nem lesz könnyű kiheverni

Emlékezetes dolgok történtek a női kosárlabda NB I/A ötödik fordulójának rangadóján. A Cegléd és a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia is nyeretlenül várta az összecsapást négy bajnokit követően. A hazaiaknál Curtis felesége, Barnai Judit is a pályára lépett, és olyat tett, amit sokáig emlegetnek majd a fehérváriak – írja a feol.hu.

A hazaiaknál Curtis felesége, Barnai Judit is a pályára lépett, olyat tett, amit sokáig emlegetnek majd a fehérváriak Fotó: TV2

Curtis felesége, Barnai Judit kiemelkedőt nyújtott

Bár a mérkőzést 66-63-ra a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia nyerte, Barnai Judit kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 22 pontja mellé összeszedett 21 lepattanót és 3 asszisztot is kiosztott, így dupla-duplával zárt, akárcsak a székesfehérvári Laufer Gabriella a maga 19 pontjával és 16 lepattanójával. A mezőny legeredményesbb játékosa azonban a DKKA amerikai légiósa, KK Deans lett, aki 25 pontja mellé szedett 3 lepattanót és kiosztott 7 asszisztot.

A fehérváriaknak ez volt az első győzelmük az idényben, a Ceglédnek viszont ezzel még várnia kell. Barnai Judit csapata a következő fordulóban a BEAC Újbuda ellen szerezheti majd meg az idénybeli első sikerét.