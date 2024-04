Tilos a szex, teljesen megváltozott a nőfaló Tiger Woods

Teljesen megváltozott Tiger Woods amerikai golfozó, aki korábban a világ egyik leggazdagabb sportolója volt. Vele kapcsolatban 15 éve robbant a bomba, amikor kiderült, szexfüggősége annyira eldurvult, hogy közel 200 nővel csalta a feleségét.

Woods új alapokra helyezte karrierjét Fotó: AFP

Az egyik barátja elárulta, Tiger Woods erősen összpontosít, nagyon keményen dolgozik az edzőteremben.

Helyesen étkezik, még a szexet is kiiktatta azt életéből, azt mondja, nincs testi gyönyörre szüksége, amíg a verseny véget ér, mert nem akarja, hogy bármi elvonja a figyelmét

- nyilatkozta a The Post-nak.

Woods pillanatnyilag amúgy is egyedülálló, hatéves kapcsolata barátnőjével, Erica Herman-nel, a floridai Jupiterben lévő étterem egykori pincérnőjével tavaly ért véget. Amikor a The Post megkérdezte, Woods jelenleg randevúzik-e, barátja ezt válaszolta:

Nincs kiről beszélni.