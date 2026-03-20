Újabb baleset, Lindsey Vonnt szörnyű csapás érte

Lindsey Vonn húga, Karin Kidlow elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, alig hat héttel azt követően, hogy nővére ugyanezzel a sérüléssel állt rajthoz a milánó-cortinai téli olimpián. Az ötkarikás játékokon azonban egy súlyos bukás következtében eltörte a lábát.
Vonn húga Olaszországban végig nővére mellett volt: a helyszínen szurkolt neki, majd a kórházban is mellette maradt a kritikus időszakban. Néhány héttel ezelőtt mindketten visszatértek az Egyesült Államokba, ahol Karin egészen mostanáig aktívan részt vett Lindsey felépülésének támogatásában, de most ő is mankóban végezte.
Üdvözöljük a Vonn rehabilitációs központban. 2-es számú beteg – elülső keresztszalag-szakadás
– írta a legendás alpesi síző az Instagramon közzétett videóhoz, amelyen húga mankóval közlekedik.
Vonn jelenleg egy súlyos, összetett sípcsonttörésből lábadozik, amelyet február 8-án, az olimpiai lesiklópályán szenvedett el, mindössze 13 másodperccel a rajtot követően. Sérülése olyan mértékű volt, hogy egy ideig az amputáció lehetősége is felmerült, ám az orvosok végül sikeresen megmentették a sportoló lábát. A megpróbáltatások ezzel sem értek véget: februárban Vonn elveszítette hűséges kutyáját, Leót is, aki hosszú ideje tüdőrákkal küzdött.
