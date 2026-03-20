Újabb baleset, Lindsey Vonnt szörnyű csapás érte

Lindsey Vonn
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 17:55
sérüléstéli olimpiaalpesi sí
Nem ér véget a nehéz időszak az amerikai sílegenda számára. Lindsey Vonn továbbra is lábadozik a 2026-os téli olimpián elszenvedett bukása után, most azonban újabb rossz hírt kapott.

Lindsey Vonn húga, Karin Kidlow elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, alig hat héttel azt követően, hogy nővére ugyanezzel a sérüléssel állt rajthoz a milánó-cortinai téli olimpián. Az ötkarikás játékokon azonban egy súlyos bukás következtében eltörte a lábát.

Lindsey Vonn húga súlyos sérülést szenvedett
Fotó: Daniel Kopatsch/VOIGT

Vonn húga Olaszországban végig nővére mellett volt: a helyszínen szurkolt neki, majd a kórházban is mellette maradt a kritikus időszakban. Néhány héttel ezelőtt mindketten visszatértek az Egyesült Államokba, ahol Karin egészen mostanáig aktívan részt vett Lindsey felépülésének támogatásában, de most ő is mankóban végezte.

Üdvözöljük a Vonn rehabilitációs központban. 2-es számú beteg – elülső keresztszalag-szakadás

– írta a legendás alpesi síző az Instagramon közzétett videóhoz, amelyen húga mankóval közlekedik.

Lindsey Vonn sérülése

Vonn jelenleg egy súlyos, összetett sípcsonttörésből lábadozik, amelyet február 8-án, az olimpiai lesiklópályán szenvedett el, mindössze 13 másodperccel a rajtot követően. Sérülése olyan mértékű volt, hogy egy ideig az amputáció lehetősége is felmerült, ám az orvosok végül sikeresen megmentették a sportoló lábát. A megpróbáltatások ezzel sem értek véget: februárban Vonn elveszítette hűséges kutyáját, Leót is, aki hosszú ideje tüdőrákkal küzdött.

Lindsey Vonn üvöltött a fájdalomtól Maradandó sérülést szenvedett az amerikai síző a téli olimpián #ripost #lindseyvonn #teliolimpia #baleset #ripost #skiing

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu