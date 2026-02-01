Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ettől elolvadsz: Iszak Eszter olyat mutatott, amelytől mindenki szíve átmelegedett

fotó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 08:30
Édes fotók láttak napvilágot. Iszak Eszter nagyon óvja a nyilvánosságtól kislányát, Mirabellát, ám nemrég kivételt tett, és megosztott róla néhány fényképet.
Szívmelengető fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán Iszak Eszter. A TV2 csinos műsorvezetője és férje, az olimpiai bajnok Gyurta Dániel első gyermeke, Mirabella, 2024 júliusában jött a világra, aki azóta már hatalmasat nőtt. Eszter nagyon óvja a kislányát a nyilvánosságtól, így ritkán oszt meg róla fotókat a közösségi médiában: ha időnként mégis megteszi, olyankor is ügyel arra, hogy sose mutassa meg a kicsi arcát. 

Miss Balaton gála 2025
Megmutatta a kislányát Iszak Eszter / Fotó: Racz_Tomi / Miss Balaton

Iszak Eszter a minap néhány kivételes fényképpel jelentkezett az Instagramján, amelyek a Dominikai Köztársaságban készültek, és amiken a kislányával a karjai közt mosolyog a kamerába, mialatt a posztjában egy végtelen jellel és szívecskével fejezte ki a lánya iránt érzett végtelen szeretetét. A kis Mirabella mostanra nagyot nőtt, igazi kis szőke hajas baba lett, aki egy szempillantás alatt elkápráztatta a rajongókat.

Cukik

- jegyezte meg az egyikük a kommentszekcióban.

Mutatjuk is Iszak Eszter édes fotóit a kislányával!

A műsorvezetőnek egyébként nem szokása követni a trendeket, ám nemrég kivételt tett, amikor egy fotósorozat kíséretében ő is visszatekintett a 2016-os esztendőre.

Sosem szoktam felülni a hasonló »trend-vonatokra« de ezt most kihagyhatatlannak éreztem! Ha 2015 vagy 2017 lett volna a téma, eszembe sem jut ez a poszt de így jól esett ez a kis nosztalgia. Nem tudom, 2016-ban milyen bolygóegyüttállások lehettek, de az én környezetemben majdnem mindenkinek kiemelkedően jó és izgalmas volt ez az év; többek között nekem is. Tele munkával, baráti programokkal, utazással és élménnyel! Mivel akkor ősszel egyik percről a másikra elszállt a telefonom és magával vitt több ezer képet és videót, nemcsak abból az évből, hanem az előzőekből is… Nem volt nagy a merítés, amiből válogathattam a »nosztalgia-poszt«-hoz(de így is mennyi minden kimaradt a 20-as limit miatt)

- írta akkor a közösségi oldalán Eszter.

 

