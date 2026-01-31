Szécsi Zoltán: Soha nem volt még ekkora tétje egy választásnak

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, az egri Vízilabdaklub elnöke a hatvani Háborúellenes Gyűlésen elmondta, a sportban elsősorban a látványcsapat sportágak támogatásának köszönhetően hatalmas méretű infrakstruktúra és szakmai fejlesztés indult el.

Fotó: MW

Abszolút 21. századi körülményeket tudunk biztosítani a sportolóinknak, legyenek ők felnőtt profi versenyzők, vagy az utánpótlás

- fogalmazott Szécsi Zoltán, akinek a másik vállalkozása a mezőgazdaságban van. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kormány kifejezetten támogatja a korábban szétvert mezőgazdaság újjépítését, újrafelépítését.

Szécsi Zoltán: A 90-es években egyszer már kirablták az országot

Soha nem volt még ekkora tétje egy választásnak

- mondta a háromszoros olimpiai bajnok. Hozzátette:

Furcsa a helyzet, hiszen van az ellenzékben egy darab one man show jellegű fellépő, egy sztár fellépő, hogyha ő lenne a valódi ellenfél, akkor abszolút nem kéne aggódnunk. A valódi ellenfél azonban a mögötte álló olyan gazdasági erők, akik a 90-es években egyszer már kirabolták az országot.

Szécsi Zoltán hangsúlyozta, hogy a Magyar Péter mögött álló nagy nemzetközi tőkének az érdeke az, hogy a háborút kiterjessze, ne pedig befejezze.

Azt gondolom, hogy nem hülyék Nyugat-Európában, nem a saját gyermekeiket szeretnék háborúba küldeni, hanem minket. Majd mi háborúzunk, majd mi fogadjuk be a migránsokat

- fogalmazott a korábbi vízilabdázó, aki úgy gondolja, hogy az Orbán Viktor vezette kormányzat az elmúlt 15 évben ezeknek a nyomásoknak, ezeknek a gyarmatosító támadásoknak nagyszerűen ellenállt.

Reméljük, hogy ez így is marad

- tette hozzá Szécsi Zoltán.