Aljas üzenetek, megfenyegették a magyar csapat kézilabdázóját

Elszabadultak az indulatok a férfi kézilabda-Eb-n: a magyar válogatott kedden este egy végletekig kiélezett mérkőzésen 24-23-ra maradt alul Izlanddal szemben, a lefújást követően pedig botrányos események történtek. A veszprémi játékos, Bjarki Már Elísson arról számolt be, hogy Magyarországról fenyegető üzeneteket kapott, amelyek közül az egyiket a nyilvánossággal is megosztotta.
Bjarki Már Elísson az Instagram-oldalán osztott meg egy képernyőfotót az egyik neki küldött üzenetről, amelyben egy magyar felhasználó nyíltan azt üzente, hogy jobb lenne, ha vissza sem térne Veszprémbe.
Ne is gyere vissza Veszprémbe!
- olvasható az üzenetben, melyre a Veszprém balszélsője egy szóval reagált.
Felesleges
Ahogy azt az izlandi sajtó is kiemeli, Elísson nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt a magyar válogatott ellen: négy lövéséből mindössze egy talált utat a kapuba. Ennek ellenére aligha neki köszönhető az izlandiak sikere. Ráadásul 2022 óta a Veszprém játékosa, tehát egy jól ismert kézilabdázóról van szó.
Magyarország a középdöntőben majd Svájccal, Szlovéniával, Svédországgal és Horvátországgal játszik, a pontos sorrend és az időpontok a szerdai csoportmeccsek után lesznek ismertek.
