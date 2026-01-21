Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Aljas üzenetek, megfenyegették a magyar csapat kézilabdázóját

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 15:00
Trágár és durva üzeneteket kapott a Veszprém izlandi balszélsője. Bjarki Már Elíssont a Magyarország-Izland férfi kézilabda-Eb mérkőzés után fenyegették meg a drukkerek.

Elszabadultak az indulatok a férfi kézilabda-Eb-n: a magyar válogatott kedden este egy végletekig kiélezett mérkőzésen 24-23-ra maradt alul Izlanddal szemben, a lefújást követően pedig botrányos események történtek. A veszprémi játékos, Bjarki Már Elísson arról számolt be, hogy Magyarországról fenyegető üzeneteket kapott, amelyek közül az egyiket a nyilvánossággal is megosztotta.

Veszprémi játékost fenyegettek meg a férfi kézilabda-Eb-n

Bjarki Már Elísson az Instagram-oldalán osztott meg egy képernyőfotót az egyik neki küldött üzenetről, amelyben egy magyar felhasználó nyíltan azt üzente, hogy jobb lenne, ha vissza sem térne Veszprémbe. 

Ne is gyere vissza Veszprémbe!

- olvasható az üzenetben, melyre a Veszprém balszélsője egy szóval reagált.

Felesleges

Ahogy azt az izlandi sajtó is kiemeli, Elísson nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt a magyar válogatott ellen: négy lövéséből mindössze egy talált utat a kapuba. Ennek ellenére aligha neki köszönhető az izlandiak sikere. Ráadásul 2022 óta a Veszprém játékosa, tehát egy jól ismert kézilabdázóról van szó. 

Magyarország-Izland férfi kézilabda-Eb összefoglalója: 

Magyarország a középdöntőben majd Svájccal, Szlovéniával, Svédországgal és Horvátországgal játszik, a pontos sorrend és az időpontok a szerdai csoportmeccsek után lesznek ismertek.

 

