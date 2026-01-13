Epres Panni tündökölt, minden tekintet rászegeződött a gálán

Hétfő este rendezték meg a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen a hazai sportélet számos kiemelkedő alakja tiszteletét tette. A nívós eseményen Epres Panni is részt vett, aki a vörös szőnyegen gyönyörű ruhában pózolt a fotósoknak, és megjelenésével azonnal magára vonta a figyelmet.
A modell igazán megadta a módját az eseménynek, amit a ruhaválasztása is tökéletesen tükrözött. Epres Panni egy Daalarna estélyit viselt, amelynek értéke nagyjából 814 ezer forint. A választás nem volt véletlen, hiszen a márka egyik modellje.
Az üzletasszony a gálaműsor előtt elmondta, családja révén kapcsolódik a sporthoz és az esemény helyszínéhez is.
A férjem és a fiam révén van a sport, a vízilabda. De ha már az Operaházban vagyunk, meg kell említenem a balettet, a lányom balettozik
- mondta Epres, akinek férje, Benedek Tibor a világ egyik legjobb vízilabdázója volt, és fia, Mór is már az utánpótlás-válogatott a sportágban.
ÉV SPORTOLÓJA, A DÍJAZOTTAK NÉVSORA
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (taekwondós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: FTC férfi vízilabda-csapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
AZ ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpáros
