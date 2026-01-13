Epres Panni tündökölt, minden tekintet rászegeződött a gálán

Hétfő este rendezték meg a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen a hazai sportélet számos kiemelkedő alakja tiszteletét tette. A nívós eseményen Epres Panni is részt vett, aki a vörös szőnyegen gyönyörű ruhában pózolt a fotósoknak, és megjelenésével azonnal magára vonta a figyelmet.

Epres Panni (balra) is részt vett a 68. Nemzeti Sport Gálán / Fotó: Ferenc ISZA

Epres Panni méregdrága ruhában vonult a vörös szőnyegen

A modell igazán megadta a módját az eseménynek, amit a ruhaválasztása is tökéletesen tükrözött. Epres Panni egy Daalarna estélyit viselt, amelynek értéke nagyjából 814 ezer forint. A választás nem volt véletlen, hiszen a márka egyik modellje.

Az üzletasszony a gálaműsor előtt elmondta, családja révén kapcsolódik a sporthoz és az esemény helyszínéhez is.

A férjem és a fiam révén van a sport, a vízilabda. De ha már az Operaházban vagyunk, meg kell említenem a balettet, a lányom balettozik

- mondta Epres, akinek férje, Benedek Tibor a világ egyik legjobb vízilabdázója volt, és fia, Mór is már az utánpótlás-válogatott a sportágban.