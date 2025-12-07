Nem kertelt a legendás kézikapitány, bravúr lenne a dánok legyőzése

Tizenkét év után játszhat újra negyeddöntőt kézilabda-világbajnokságon a magyar női válogatott. Dánia ellen vasárnap az is eldől, melyik helyen jutunk tovább a középdöntős csoportunkból. Az elsőhöz nyerni kell az esélyesebb dánok ellen.

A magyar válogatott nagyon megszenvedett Japán ellen a kézilabda-világbajnokságon / Fotó: Szigetváry Zsolt

A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság előtt a volt szövetségi kapitány, Mocsai Lajos megállapítása szerint a rivális fiatalított, továbbá anyai örömök következtében némileg meggyengült, de tudása mit sem kopott. Mindamellett dicsérte a nyolc közé 12 év után ismét eljutott válogatottunkat. Figyelemfelkeltő jel: az ellenfél az utóbbi nyolc meccse közül hetet nagyon simán megnyert. Ugyanakkor nem árt emlékeztetni a dániai vb-re, ahol 2015. decemberében kilencedikén a magyar együttes 29-22-re nyert! Az akkori bravúr kulcsfigurája Szucsánszki Zita volt a maga 8 találatával. Azóta viszont csakis Dánia győzött, mégpedig a világversenyeket és nemzetközi tornák eredményeit is ide értve ilyen különbségekkel: 23-19, 23-16, 30-19, 29-27.

Korábbi szövetségi kapitányunk, a 91 éves Laurencz László nem beszélt mellé, amikor a Borsnak kijelentette: Dánia 60-40 százalékos arányban a meccs favoritja.

Dánia erőteljesebb testi felépítésű játékosból áll óriási kézilabda-kultúrával. Válogatottja egy pillanatra sem fogy ki az erejéből és az önbizalmából

– emelte ki.

Kézilabda-világbajnokság: több Albek Anna kellene

A mester felvetésünkre elárulta, egykoron felkészülési meccsen megesett, hogy válogatottjával sikert aratott a dánok ellen, tehát azzal a bizonyos 40 százalékkal Rotterdamban azért élni lehetséges.

Ehhez főleg az szükséges, hogy erős átlövésekkel operáljunk. Csakhogy Albek Annán kívül nem látok olyan játékost, aki ehhez kellő testmagassággal és lövőerővel bír. Amennyiben az eddigieknél sokkal egyenletesebb formát fog ki két kapusunk, Szemerey Zsófia és Janurik Kinga, szoros eredmény lehet a vége, de ismétlem: nem mi vagyunk az esélyesek

– tette hozzá a szakember.