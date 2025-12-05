Hidegzuhany után tüzes hajrá, vb-negyeddöntős a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar válogatott négy győzelem után óriási gödörből kimászva, kínkeserves döntetlennel folytatta a szereplését a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A középdöntőbeli Japán-Magyarország (26-26) meccsel eldőlt, hogy a vasárnapi (20.30, tv: M4 Sport), Dánia elleni rangadó végkimenetelétől függetlenül Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata máris a vb-negyeddöntője jutott.
A magyar női kézilabda-válogatottnak Japán ellen egy pont is elég volt a legjobb nyolc közé kerüléshez, előzetesen mégis mindenki biztosra vette a mieink győzelmét. Csak a japánok nem, akik alaposan ráijesztettek az előző körben Románia ellen győztes (34-29) Klujber Katrinékra.
Kéziseink nem tudtak felpörögni, csak 4-4-nél érték utol jól kezdő ellenfelüket, majd fordítottak is.
A félidőben 8-7-e vezetett a Golovin-csapat, amelynek támadójátéka a második játékrészben sem vált gördülékenyebbé – előbb Vámos Petra, majd a szélsők, Kovács Anett és Márton Gréta hozták csak igazán magukat –, sőt a japánok újra átvették a vezetést. Fokozatosan elhúztak, a záró negyedóra elején már hat góllal (20-14-re) is vezettek. Ezt egy 3-0-s magyar sorozat követte (20-17), aztán szenzációs hajrával (leginkább Simon Petra-gólokkal és Szemerey Zsófia-bravúrokkal) az 57. percben sikerült egyenlíteni (23-23).
Az utolsó pillanatokban a japánok támadhattak a győzelemért, de a magyar válogatottnak sikerült a padlóról talpra állva 26-26-ra menteni a meccset.
Folytatás tehát vasárnap este, az előző női kézi-vb-n (valamint az olimpián) bronz-, az Európa-bajnokságon ezüstérmes dán válogatott ellen, majd 12 év után először a negyeddöntőben.
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.