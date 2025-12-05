Hidegzuhany után tüzes hajrá, vb-negyeddöntős a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar válogatott négy győzelem után óriási gödörből kimászva, kínkeserves döntetlennel folytatta a szereplését a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon. A középdöntőbeli Japán-Magyarország (26-26) meccsel eldőlt, hogy a vasárnapi (20.30, tv: M4 Sport), Dánia elleni rangadó végkimenetelétől függetlenül Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata máris a vb-negyeddöntője jutott.

Klujber Katrinék (középen) négy győzelem után kínkeserves döntetlennel jutottak negyeddöntőbe a női kézilabda-világbajnokságon

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A magyar női kézilabda-válogatottnak Japán ellen egy pont is elég volt a legjobb nyolc közé kerüléshez, előzetesen mégis mindenki biztosra vette a mieink győzelmét. Csak a japánok nem, akik alaposan ráijesztettek az előző körben Románia ellen győztes (34-29) Klujber Katrinékra.

Kézilabda-világbajnokság: negyeddöntősök a magyar lányok

Kéziseink nem tudtak felpörögni, csak 4-4-nél érték utol jól kezdő ellenfelüket, majd fordítottak is.

A félidőben 8-7-e vezetett a Golovin-csapat, amelynek támadójátéka a második játékrészben sem vált gördülékenyebbé – előbb Vámos Petra, majd a szélsők, Kovács Anett és Márton Gréta hozták csak igazán magukat –, sőt a japánok újra átvették a vezetést. Fokozatosan elhúztak, a záró negyedóra elején már hat góllal (20-14-re) is vezettek. Ezt egy 3-0-s magyar sorozat követte (20-17), aztán szenzációs hajrával (leginkább Simon Petra-gólokkal és Szemerey Zsófia-bravúrokkal) az 57. percben sikerült egyenlíteni (23-23).

Az utolsó pillanatokban a japánok támadhattak a győzelemért, de a magyar válogatottnak sikerült a padlóról talpra állva 26-26-ra menteni a meccset.

Folytatás tehát vasárnap este, az előző női kézi-vb-n (valamint az olimpián) bronz-, az Európa-bajnokságon ezüstérmes dán válogatott ellen, majd 12 év után először a negyeddöntőben.

