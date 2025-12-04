Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Csodálatos volt, amit a románok ellen láttam" - mindenkit legyőzhetnek a magyar lányok a vb-n

kézilabda-vb
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 19:10
világbajnokságmagyar válogatott
Hibátlan teljesítménnyel, négyből négy győzelemmel áll a magyar válogatott. A női kézilabda-vb-n péneken Japán ellen folytatja Golovin Vlagyimir együttese.
HWK
A szerző cikkei

A románok elleni győzelemmel kezdte meg a magyar válogatott szerdán a középdöntőt a női kézilabda-vb-n. Ignácz Ilona, az 1965-ben világbajnoki címet nyert női kézilabda-válogatott tagja az MTI-nek elárulta, nagy hatással volt rá a siker. Csillogó szemekkel nézte a nemzeti csapat fehér mezét, középen a nemzeti lobogó sávjaival, mert ezt az ő csapatuk, az 1965-ben aranyérmes válogatott felszerelése ihlette.

női kézilabda-vb, magyar válogatott
Négy győzelemmel áll a magyar válogatott a női kézilabda-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt

Csodálatos volt, amit tegnap a románok elleni mérkőzésen láttam. Együtt volt a csapat technikailag és taktikailag is, küzdöttek és nagyon jól játszottak a lányok. Remélem, ez egy nagyon jó kiindulópont a további eredményekhez. Úgy gondolom, ha sikerül a dobogó közelébe kerülni, akkor történhetnek nagy meglepetések. Szerintem ez a magyar csapat olyan átütőerővel rendelkezik, hogy mindenki ellen nyerhet

 - mondta Ignácz Ilona.

Japán következik a női kézilabda-vb-n

A magyar válogatott négy mérkőzés után négy győzelemmel áll, a középdöntő folytatásában pénteken 18 órától Japánnal, vasárnap 20.30-tól pedig Dániával találkozik. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut a csoportból.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

