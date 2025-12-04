„Csodálatos volt, amit a románok ellen láttam" - mindenkit legyőzhetnek a magyar lányok a vb-n

A románok elleni győzelemmel kezdte meg a magyar válogatott szerdán a középdöntőt a női kézilabda-vb-n. Ignácz Ilona, az 1965-ben világbajnoki címet nyert női kézilabda-válogatott tagja az MTI-nek elárulta, nagy hatással volt rá a siker. Csillogó szemekkel nézte a nemzeti csapat fehér mezét, középen a nemzeti lobogó sávjaival, mert ezt az ő csapatuk, az 1965-ben aranyérmes válogatott felszerelése ihlette.
Csodálatos volt, amit tegnap a románok elleni mérkőzésen láttam. Együtt volt a csapat technikailag és taktikailag is, küzdöttek és nagyon jól játszottak a lányok. Remélem, ez egy nagyon jó kiindulópont a további eredményekhez. Úgy gondolom, ha sikerül a dobogó közelébe kerülni, akkor történhetnek nagy meglepetések. Szerintem ez a magyar csapat olyan átütőerővel rendelkezik, hogy mindenki ellen nyerhet
- mondta Ignácz Ilona.
A magyar válogatott négy mérkőzés után négy győzelemmel áll, a középdöntő folytatásában pénteken 18 órától Japánnal, vasárnap 20.30-tól pedig Dániával találkozik. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut a csoportból.
