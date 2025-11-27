Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„A győzelem a legfontosabb" - sikerrel kezdtek a vb-n a magyar lányok

világbajnokságkézilabda
Bemutatkozott a magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön a világbajnokság csoportkörének első fordulójában, a hollandiai 's-Hertogenboschban. A kilencgólos siker után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a védekezést dicsérte.
Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 26-17-re legyőzte a szenegáli csapatot. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a folytatásban szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik, egyaránt 20.30-tól. A kvartett első három helyezettje lép tovább a középdöntőbe, Rotterdamba és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.

SIMON Petra, Golovin Vlagyimir
Golovin Vlagyimir tanítványai győzelemmel kezdtek Fotó: Szigetváry Zsolt

Golovin Vlagyimir a védekezést dicsérte

A szenegáliak elleni meccs után Golovin Vlagyimir úgy vélte, a nyitány egy picit mindig ideges légkörben kezdődik.

Védekezésből építkeztünk, az első meccs mindig olyan, hogy elfelejtjük, hol vagyunk, kicsit ideges mindenki. Működött a támadójáték, de többször is előfordult, hogy nem sikerült hatékonyan befejezni az akciókat. A győzelem a legfontosabb, ennek örülök. A védekezést visszük tovább, ebből kell építkezni a következő meccsre

 - fogalmazott a magyar női kézilabda-válogatott kapitánya.

 

