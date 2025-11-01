Légikatasztrófák: világsztárokat vesztettünk el repülőgép-balesetekben

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 14:00
A sport világát sajnos időről időre megrázzák a Süllős Gyuláéhoz hasonló váratlan légi tragédiák. Az elmúlt másfél évtizedben számos sportoló vesztette életét repülőgép-balesetben.

Sajnos Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője nem az egyetlen kiemelkedő sportember, aki a közelmúltban repülőgép-baleset áldozata lett. Cikkünkben azokat a repülő- és helikoptertragédiákat gyűjtöttük össze, amelyek az elmúlt másfél évtizedben megrázták a sportvilágot.

Süllős Gyula kenyai repülőgép-balesete egész Magyarországot megrázta
 Süllős Gyula kenyai repülőgép-balesete egész Magyarországot megrázta Fotó: MTI

Kobe Bryant helikopter-balesete

A 2000-es évek egyik legnépszerűbb kosárlabdázója, Kobe Bryant 41 esztendősen, visszavonulását követően néhány évvel, 2020. január 26-án délelőtt, ködös időben edzésre indult 13 éves lányával, Gianna Mariával. Az őket szállító helikopter Los Angeles dobjai fölött zuhant le. A gépen összesen 9 fő tartózkodott, a balesetet senki nem élte túl.

Kobe Bryant öt bajnoki címet szerzett az NBA-ben
Kobe Bryant öt bajnoki címet szerzett az NBA-ben / Fotó: Harry How

Emiliano Sala eltűnése

A 28 éves argentin labdarúgó 2019. januárjában vesztette életét, amikor repülőgépe lezuhant a La Manche csatorna felett. Röviddel a tragédia előtt Sala elhagyta a francia Nantes csapatát és a Premier League-ben szereplő Cardiff Cityhez szerződött. Éppen Walesbe tartott amikor a katasztrófa bekövetkezett.

Emiliano Sala közel 20 millió euróért igazolt a Cardiff Cityhez
Emiliano Sala közel 20 millió euróért igazolt a Cardiff Cityhez / Fotó: Soccrates Images

AF Chapecoense repülőgép-balesete

2016. november 28-án a brazíliai Chapecoense labdarúgócsapatot szállító repülőgép Medellín közelében lezuhant. A balesetben a csapat játékosainak, stábtagjainak és újságíróknak a többsége életét vesztette, mindössze hatan élték túl. A tragédia a brazil és a nemzetközi futball egyik legsúlyosabb veszteségeként vonult be a történelembe.

A brazil csapat repülőgép-katasztrófájának 71 áldozata volt
A brazil csapat repülőgép-katasztrófájának 71 áldozata volt / Fotó: Buda Mendes

Lokomotiv Jaroszlavl jégkorongcsapat tragédiája

2011. szeptember 7-én az orosz hokicsapatot szállító Yak‑42-es repülőgép lezuhant Oroszországban. A balesetben a 45 főből 44-en életüket vesztették, mindössze a pilóta egyik mérnöke élte túl. A vizsgálat szerint pilótahiba és a felszállás közbeni helytelen manőverek okozták a tragédiát. A csapat gyakorlatilag teljes keretét elveszítette, a tragédia pedig mélyen megrázta a jégkorong‑világot.

Felszállás közben, műszaki meghibásodás miatt zuhant le a jégkorongcsapat gépe
Felszállás közben, műszaki meghibásodás miatt zuhant le a jégkorongcsapat gépe Fotó: Maxim Shipenkov/Reuters

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
