Tragikus hír fogadta itthon a válogatott focistát; búcsúzik a sztársportoló

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 14:30
MagyarországBabos Tímea
A válogatott meccs mellet Babos Tímea adott témát olvasóinknak a héten. Ezek voltak a Borsonline legolvasottabb sportcikkei.

Marco Rossi eddig állta a szavát

Két hét után máris megszegte az ígéretét Marco Rossi. A szövetségi kapitány a  Portugália-Magyarország vb-selejtező előtti sajtótájékoztatón megint kitért a játékvezetői döntésekre. Pedig a kerethirdetéskor megígérte, hogy befejezte a bírózást.

A részletekről ide kattintva olvashatsz. 

Portugália-Magyarország
Marco Rossi szövetségi kapitány megint a játékvezetőkról beszélt a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Fotó: Szabó Miklós

Gyászol a válogatott kapus

Tragikus hírt kapott Portugáliából hazaérve a magyar válogatott egyik tagja. Szappanos Péter kedden este még Lisszabonban ünnepelt, miután a nemzeti csapat Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával 2-2-es döntetlent ért el világbajnoki selejtezőn, azonban a boldog pillanatokat itthon szomorúság váltotta fel.

Szappanos a korábbi edzőjét gyászolja, a részletekről ide kattintva olvashatsz.

Fotó: Freepik

Babos Tímea komoly döntést hozott

Imádott első autóját árulja Babos Tímea. A párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező nehéz szívvel hozta meg a döntést az elválásról.

A részletekről ide kattintva olvashatsz. 

Babos Tímea
Imádott, első autóját árulja Babos Tímea
Fotó: Domotor Csaba

 

 

