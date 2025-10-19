Tragikus hír fogadta itthon a válogatott focistát; búcsúzik a sztársportoló

Marco Rossi eddig állta a szavát

Két hét után máris megszegte az ígéretét Marco Rossi. A szövetségi kapitány a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtti sajtótájékoztatón megint kitért a játékvezetői döntésekre. Pedig a kerethirdetéskor megígérte, hogy befejezte a bírózást.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.

Marco Rossi szövetségi kapitány megint a játékvezetőkról beszélt a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Fotó: Szabó Miklós

Gyászol a válogatott kapus

Tragikus hírt kapott Portugáliából hazaérve a magyar válogatott egyik tagja. Szappanos Péter kedden este még Lisszabonban ünnepelt, miután a nemzeti csapat Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával 2-2-es döntetlent ért el világbajnoki selejtezőn, azonban a boldog pillanatokat itthon szomorúság váltotta fel.

Szappanos a korábbi edzőjét gyászolja, a részletekről ide kattintva olvashatsz.

Fotó: Freepik

Babos Tímea komoly döntést hozott

Imádott első autóját árulja Babos Tímea. A párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező nehéz szívvel hozta meg a döntést az elválásról.

A részletekről ide kattintva olvashatsz.