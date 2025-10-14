Ennyi volt! Máris megszegte az ígéretét Marco Rossi

Két hét után máris megszegte az ígéretét Marco Rossi. A szövetségi kapitány a kedd esti Portugália-Magyarország vb-selejtező (20:45, tv: M4 Sport) előtti sajtótájékoztatón megint kitért a játékvezetői döntésekre. Pedig a kerethirdetéskor megígérte, hogy befejezte a bírózást.

Marco Rossi szövetségi kapitány megint a játékvezetőkról beszélt a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Fotó: Szabó Miklós

Úgy tűnik, továbbra is az Írországban elveszített két pont fáj a legjobban az olasz szakembernek. Mint ismert, a magyar válogatott már 2-0-ra is vezetett, de a hazaiak a 93. percben végül kiegyenlítettek. Marco Rossi a találkozó után élesen kritizálta a német Harm Osmers játékvezetőt, aki kiállította Sallai Rolandot – pedig a magyarok szövetségi kapitánya szerint el sem találta az ellenfelét. Majd Rossi azt is szóvátette, hogy az írek egyenlítőgólja előtt szabálytalankodtak Varga Barnabással szemben.

Collins lekönyökölte Vargát, odaütött, amikor Varga még fel sem ugrott. Sallai kiállítása előtt is egyértelmű szabálytalanság történt vele szemben, amikor pedig frusztráltan próbált letámadni, akkor sem lépett rá az ellenfélre, szerintem ezért sárga járt volna. Ettől függetlenül az ilyen reakciót sokkal jobb lenne elkerülni a jövőben

– idézte Marco Rossi korábbi szavait a Magyar Nemzet.

A Portugália-Magyarország meccs előtt megint a bírókról beszélt

Aztán a szövetségi kapitány szeptember végén keretet hirdetett az örmények és a portugálok elleni, októberi vb-selejtezőkre, és elmondta, befejezte a bírózást.

Ezzel be is fejezem a bírózást, mert nem szeretnék sosem olyan lenni, aki kifogásokat keres, soha!

– fogalmazott az M4 Sport kamerái előtt az olasz szakember, aki ennek ellenére a portugálok elleni meccs előtt megint szóba hozta a játékvezetőket.

Amikor egy éven keresztül veretlenek voltunk, a szurkolók és az újságírók azzal jöttek, hogy jól játszottunk, de szerencsénk is volt. Viszont az Európa-bajnokság óta nincs szerencsénk, és itt nem csak a pályán nyújtott teljesítményre gondolok, hanem a játékvezetők döntésére, amit nem tudunk kontrollálni. Nem hallom most a szurkolókat...

– mondta most Rossi.