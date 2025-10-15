Nehéz szívvel jelentette be a szakítást Babos Tímea

Imádott első autóját árulja Babos Tímea. A párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező nehéz szívvel hozta meg a döntést az elválásról.
Imádott, első saját autóm eladóvá vált. Picit nehezen válok meg tőle, de őszintén tudom ajánlani a következő tulajdonosnak
– fogalmazott a közösségi oldalán Babos, ahol fotókat is megosztott a karbonfekete BMW-ről.
A teniszező 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát, amely a hirdetés szerint 25 ezer kilométert sem futott még. A városi terepjáró 8 fokazatú automata váltóval van felszerelve, van benne tempomat, automata csomagtérajtó, tolatókamera és parkolássegítő, de még fáradtság-érzékelő is. Kulcs nélkül ki lehet nyitni és el lehet indítani, a tető panoráma üveg, a kárpit pedig világosbarna műbőr. Igény esetén pedig van hozzá egy 19 colos gyári téli szett is.
Abból is látszik, hogy Babos Tímea milyen nehéz szívvel szakít az első saját autójával, hogy közösségi oldalán szívecskékkel árasztotta el a kocsiról készített fotókat.
