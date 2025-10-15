Nehéz szívvel jelentette be a szakítást Babos Tímea

Imádott első autóját árulja Babos Tímea. A párosban háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező nehéz szívvel hozta meg a döntést az elválásról.

Fotó: Domotor Csaba

Imádott, első saját autóm eladóvá vált. Picit nehezen válok meg tőle, de őszintén tudom ajánlani a következő tulajdonosnak

– fogalmazott a közösségi oldalán Babos, ahol fotókat is megosztott a karbonfekete BMW-ről.

A teniszező 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát, amely a hirdetés szerint 25 ezer kilométert sem futott még. A városi terepjáró 8 fokazatú automata váltóval van felszerelve, van benne tempomat, automata csomagtérajtó, tolatókamera és parkolássegítő, de még fáradtság-érzékelő is. Kulcs nélkül ki lehet nyitni és el lehet indítani, a tető panoráma üveg, a kárpit pedig világosbarna műbőr. Igény esetén pedig van hozzá egy 19 colos gyári téli szett is.

A teniszező 20 millió forintért árulja a 2023-as gyártású autócsodát Fotó: Instagram

Abból is látszik, hogy Babos Tímea milyen nehéz szívvel szakít az első saját autójával, hogy közösségi oldalán szívecskékkel árasztotta el a kocsiról készített fotókat.