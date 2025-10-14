Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Egy olyan nemzet, amely…” – csúnyán leszóltak minket a portugálok

vb-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 12:10
MagyarországPortugália
Nem jóleső szavak. Leszólták a mieinket a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt.
A kedd esti Portugália-Magyarország selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport) juthatnak ki a hazaiak a 2026-os világbajnokságra. Ehhez "mindössze" annyi a dolguk, hogy legyőzzék Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát, és hogy Örményország ne nyerjen az írek ellen. Mindkettő reális forgatókönyvnek tűnik, de ez nem ad okot arra, hogy a portugálok leszóljanak minket.

Portugália-Magyarország
Leszóltak minket a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Fotó: Szabó Miklós

A portugál válogatott sorozatban a 14. nagy tornára juthat ki, 2000 óta valamennyi Eb-n és vb-n szerepeltek, a hazai szurkolók pedig a világbajnokság megnyeréséről álmodoznak. De előbb még Magyarországot kellene legyőzniük a selejtezősorozat 4. fordulójában, hogy biztosítsák a helyüket vb-n.

Ahhoz, hogy a portugál csapat megszerezze negyedik győzelmét négy selejtezőmérkőzésen, le kell győznie egy olyan nemzetet, amely messze nem éli fénykorát a nemzetközi futballban

– szólták le csúnyán a magyarokat a portugál zerozero.pt-n megjelent cikkben.

A szerző hozzáteszi, hogy Magyarország esélyesnek tekinti magát a csoport második helyének megszerzésére, és a rájátszáson keresztül kíván kijutni a vb-re. Majd így folytatta:

Egy olyan nemzet, amely a Portugáliával vívott 15 találkozójából egyet sem nyert meg (11 vereség, négy döntetlen), de most enyhe fellendülésben van, miután részt vett az Eb-n, és olyan topnevekre számíthat, mint Kerkez Milos és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik.

Portugália-Magyarország: Érdekességek

A portugál portál több érdekességet is összeszedett a portugál-magyar vb-selejtezővel kapcsolatban:

  • Roberto Martinez még soha nem veszített vb-selejtezőt: 21 meccsen 18 győzelmet és három döntetlen
  • Magyarország már veszített, győzött és ikszelt is a 2026-os világbajnokság selejtezőjében
  • A világbajnoki selejtezőn Portugália az utolsó 22 meccséből csak egyet veszített el
  • Portugália az elmúlt 15 meccsből csak egyet veszített el
  • Portugália az elmúlt hat meccséből ötöt megnyert
  • Portugália hat meccs óta nem veszített
  • Magyarország legutóbb 1983-ban maradt veretlen Portugáliában, akkor egy barátságos mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult
  • A két csapat legutóbbi három, Portugáliában lejátszott mérkőzése azonos eredménnyel, 3-0-ra végződött
  • Portugália legutóbb a 2016-os Eb-n nem tudta legyőzni Magyarországot, akkor 3-3-as döntetlent játszott
  • A két csapat közötti elmúlt kilenc mérkőzésből Portugália nyolcat nyert
  • Portugália megnyerte az elmúlt négy meccsét Magyarország ellen

 

