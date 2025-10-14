„Egy olyan nemzet, amely…” – csúnyán leszóltak minket a portugálok

A kedd esti Portugália-Magyarország selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport) juthatnak ki a hazaiak a 2026-os világbajnokságra. Ehhez "mindössze" annyi a dolguk, hogy legyőzzék Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát, és hogy Örményország ne nyerjen az írek ellen. Mindkettő reális forgatókönyvnek tűnik, de ez nem ad okot arra, hogy a portugálok leszóljanak minket.

Leszóltak minket a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt Fotó: Szabó Miklós

A portugál válogatott sorozatban a 14. nagy tornára juthat ki, 2000 óta valamennyi Eb-n és vb-n szerepeltek, a hazai szurkolók pedig a világbajnokság megnyeréséről álmodoznak. De előbb még Magyarországot kellene legyőzniük a selejtezősorozat 4. fordulójában, hogy biztosítsák a helyüket vb-n.

Ahhoz, hogy a portugál csapat megszerezze negyedik győzelmét négy selejtezőmérkőzésen, le kell győznie egy olyan nemzetet, amely messze nem éli fénykorát a nemzetközi futballban

– szólták le csúnyán a magyarokat a portugál zerozero.pt-n megjelent cikkben.

A szerző hozzáteszi, hogy Magyarország esélyesnek tekinti magát a csoport második helyének megszerzésére, és a rájátszáson keresztül kíván kijutni a vb-re. Majd így folytatta:

Egy olyan nemzet, amely a Portugáliával vívott 15 találkozójából egyet sem nyert meg (11 vereség, négy döntetlen), de most enyhe fellendülésben van, miután részt vett az Eb-n, és olyan topnevekre számíthat, mint Kerkez Milos és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik.

Portugália-Magyarország: Érdekességek

A portugál portál több érdekességet is összeszedett a portugál-magyar vb-selejtezővel kapcsolatban: