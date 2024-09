„Nem tudom, mi történik” – Babos a könnyeivel küszködött, megható levelet posztolt

Babos Tímea komoly hullámvölgybe került az elmúlt hónapokban. A teniszezőnő egyéniben május 20-a óta nyeretlen, zsinórban hat elvesztett összecsapásnál tart. Párosban szintén gyengélkedik, az elmúlt öt meccséből mindössze egy sikert tudott felmutatni. Legutóbb Anna Siskovával az oldalán már az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinben zajló, 250 ezer dollár (88 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornán.

Babos Tímea összetört a thaiföldi veresége után Fotó: AFP

A magyar sportolónő ezt követően teljesen összetört és érzelmes posztot közölt az Instagram-oldalán, a fotón tisztán látszik, hogy Babos a könnyeivel küszködik.

Babos Tímea őszinte vallomása

Nincs mit szépíteni. Ez karrierem egyik legnehezebb időszaka. Nem tudom, mi történik, de borzasztóan fájnak a vereségek. Főleg annak fényében, hogy tudom, megteszek mindent a pályán és a pályán kívül is, edzem rengeteget, átutazom a világot egyedül, és még sorolhatnám, de nincs eredmény...

– kezdte Babos Tímea, aki 2018-ban még világelső volt párosban.

„Van önkritikám, tudom, mikor játszom jól/közepesen vagy éppen rosszul. Az elmúlt hetekre még azt sem tudom mondani, hogy rosszul játszottam volna. Voltak hibáim persze, vannak dolgok amiben tudok fejlődni, de ha osztályoznom kellene összességében magamat, 4-est adnék. Ami jónak felel meg... Ehhez képest az eredmények a béka s.gge alatt vannak, és ez szörnyen fájó és dühítő egyben."

„Persze próbálok nézni előre. Másképp nem lehet. Tudom, hogy ha az egyéniben nem is, de a párosban van bőven keresnivalóm, és ezt be is fogom bizonyítani magamnak. Dolgozni fogok a céljaim elérése érdekében, bíznom kell továbbra is magamban és a játékomban.”

Babos egyéniben a 279., párosban az 52. helyen áll a világranglistán.