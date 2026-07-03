Egy ház, amely új esélyt adhat a családoknak

A Somogy vármegyei Drávagárdonyban álló épület korábban Sorsfordító Házként működött, majd mintegy két évig üresen állt. Az MBH Bank és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3 éve tartó stratégiai partnerségének köszönhetően most teljes körű felújításon esett át, és új funkcióval kapcsolódik vissza a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A ház a családok átmeneti otthonához tartozó külső férőhelyként működik tovább, vagyis olyan családoknak nyújt biztonságos lakhatást és szakmai támogatást, akik már elindultak az önállósodás útján, de a tartós stabilitáshoz még segítségre van szükségük.
Biztonságos átmenet az önálló élet felé
A külső férőhely hidat képez az intézményi ellátás és a teljesen önálló élet között. Az itt élő családok egy felújított, otthonos házba költözhetnek, miközben olyan támogató hátteret kapnak, amely segíti őket az önállóság hosszabb távú megtartásában.
A lakhatás mellett folyamatos családgondozás, szükség esetén pszichológiai és jogi segítségnyújtás, valamint gyermekfejlesztés is elérhető számukra. A szakmai munka a helyi intézményrendszerrel összehangoltan zajlik, így a családok a mindennapi élet újraszervezésében, a gyermekek beilleszkedésében és a stabil jövő megteremtésében is támogatást kapnak.
A most felújított ház első lakója egy háromgyermekes édesanya lesz két óvodás és egy iskolás gyermekével. A család egy nehéz élethelyzetet követően kezdett új fejezetet a térségben. Az anya az átmeneti otthonban töltött idő alatt munkát talált, gyermekei pedig beilleszkedtek a helyi óvodai és iskolai közösségbe. A drávagárdonyi otthon most azt teszi lehetővé számukra, hogy újabb költözés nélkül, megszokott és biztonságos környezetben erősíthessék tovább önállóságukat.
A segítség a felújítás után is folytatódik
A drávagárdonyi fejlesztés különösen fontos, mert egy korábban üresen álló ház tér vissza az ellátórendszerbe. A megújult épület hosszabb távon több család számára is újrakezdési lehetőséget jelenthet. Az első beköltözők után a jövőben újabb nehéz helyzetben lévő családok kaphatnak itt biztonságos átmenetet az önálló élet felé.
Ez a szemlélet jól mutatja az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös programjának lényegét is: a cél az olyan megoldások támogatása, amelyek tartós változást hozhatnak a rászoruló családok életében.
Többéves program, egymásra épülő segítségnyújtás
Az MBH Tudatos Segítség Program az MBH Bank és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködésének közös kezdeményezése. A program célja, hogy a nehéz helyzetben élő családok az azonnali támogatás mellett olyan eszközöket, tudást és kapaszkodókat is kapjanak, amelyek hosszabb távon segítik őket az önállóbb, biztonságosabb élet kialakításában.
A mintegy 350 millió forintos összköltségvetésű partnerség keretében az elmúlt években több területen valósultak meg támogatások. A krízishelyzetbe került családok gyors segítséget kaptak, az energetikai otthonkorszerűsítések révén biztonságosabb és fenntarthatóbb lakhatási körülmények jöhettek létre, a pénzügyi családmentor program pedig a tudatos háztartási gazdálkodásban, a tervezésben és a mindennapi pénzügyi döntésekben nyújtott gyakorlati támogatást.
A program eddig több mint 12 500 ember számára nyújtott közvetlen segítséget. A támogatási elemek közös pontja, hogy az adott pillanat problémáira adott válasz mellett a hosszabb távú stabilitás feltételeit is erősítik. Ebbe a sorba illeszkedik a drávagárdonyi ház megújítása is: a felújított otthon egyszerre jelent biztonságos lakhatást, szakmai támogatást és valódi esélyt arra, hogy az itt élő családok megerősödve léphessenek tovább.
Az MBH Banknál abban hiszünk, hogy a vállalati felelősségvállalás akkor tud valódi értéket teremteni, ha az azonnali segítség mellett a hosszú távú megoldásokra is fókuszál. Az MBH Tudatos Segítség Programmal olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek kézzelfogható változást hoznak a nehéz helyzetben lévő családok életébe. A drávagárdonyi fejlesztés pontosan ezt mutatja meg: egy korábban Sorsfordító Házként működő, majd üresen álló épületből olyan biztonságos, támogató otthon jött létre, amely valódi esélyt adhat az önálló újrakezdésre
– mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója.
A drávagárdonyi ház története egyszerre szól egy épület újjászületéséről és arról, hogy mit jelent a tudatos segítségnyújtás a gyakorlatban. Egy korábban üresen álló ingatlanból olyan otthon lett, amely fedelet, biztonságos keretet és szakmai támogatást ad az újrakezdéshez. A valódi cél túlmutat a beköltözés pillanatán: az itt élők idővel stabilabb, önállóbb és kiszámíthatóbb jövőt építhessenek maguknak.
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