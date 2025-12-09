Mennyire éri meg ETF-alapokba befektetni

A teljesség igénye nélkül a megszokott részvényekkel történő kereskedés mellett érdemes kiemelni az index alapokat, amelyek a tőzsdén keresztül érhetők el. Az utóbbi években megjelent az ESG, azaz zöld alapok, amelyek olyan csomagokat foglalnak magukban, ahol a környezeti szempontok vannak fókuszban.

Egyre népszerűbb befektetésnek számítanak az ETF alapok, amelyekkel ma már Magyarországon is számos szolgáltatón keresztül van lehetőség a kereskedésre. Itt olyan tőzsdei kereskedési csomagról van szó, ahol nem magukat a termékeket vásárolod meg, hanem a portfóliót, miközben a mögöttes termékek az alapkezelő hatáskörébe tartoznak.

A legnagyobb és leginkább felkapott ETF alapok a világ vezető vállalatainak a részvényeit tartalmazza és olyan indexet követnek le, amilyen az S&P 500.

A CFD nem más, mint a különbözeten alapuló ügylet, ahol tulajdonlás nélkül kereskedhetsz eszközökkel. Az utóbbi időben egyre több tematikus ETF alap jelenik meg, amelyek kifejezetten olyan ágazatokra összpontosítanak, amilyen az AI, az űripar, a kiberbiztonság, vagy az e-mobilitás.

Alapvető jellemzőjük az alacsony kereskedési költség, a likviditás és az, hogy a lakosság számára is elérhetők az erre specializálódott és szabályozott brókereken keresztül. Ebből a cikkből megismerheted ezeknek az alapoknak az eredetét, az előnyeiket és azt is, hogyan tudsz Magyarországon ETF alapot vásárolni.

Forrás: Pexels

Az ETF alapok kialakulása és működése

Az első ilyen jellegű termék még 1993-ban jött létre. Ekkor fejlesztette ki Steven Bloom és Natham Most a Standard & Poor's letéti jegyeket. Ezt követően Harry Markowitz közgazdász ötlete volt egy Exchange Traded Fund, rövidítve ETF bevezetése, amely az S&P 500 alakulásához kötődik és nyilvánosan lehet vele kereskedni.

Az első ismert ilyen jellegű alap a Spiders, vagyis az SPDR volt, ami után sorban jöttek létre újabb ETF alapok. Az idők során a piac folyamatosan bővült, ma már szinte minden típusú tőzsdei eszközhöz kapcsolódóan léteznek ilyen kereskedési alapok.

Nem annyira misztikus az ETF kereskedés, mint azt elsőre sokan gondolnák. Ezeket az eszközüket is a tőzsdéken jegyzik, hasonlóan a vállalati részvényekhez. Az ügyletek az adott tőzsde kereskedési idejében hajthatók végre. Ahogyan a részvényeknek, úgy ezeknek az alapoknak is van napközbeni árfolyama, vételi és eladási ára.