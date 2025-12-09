Mennyire éri meg ETF-alapokba befektetni

A teljesség igénye nélkül a megszokott részvényekkel történő kereskedés mellett érdemes kiemelni az index alapokat, amelyek a tőzsdén keresztül érhetők el. Az utóbbi években megjelent az ESG, azaz zöld alapok, amelyek olyan csomagokat foglalnak magukban, ahol a környezeti szempontok vannak fókuszban.
Egyre népszerűbb befektetésnek számítanak az ETF alapok, amelyekkel ma már Magyarországon is számos szolgáltatón keresztül van lehetőség a kereskedésre. Itt olyan tőzsdei kereskedési csomagról van szó, ahol nem magukat a termékeket vásárolod meg, hanem a portfóliót, miközben a mögöttes termékek az alapkezelő hatáskörébe tartoznak.
A legnagyobb és leginkább felkapott ETF alapok a világ vezető vállalatainak a részvényeit tartalmazza és olyan indexet követnek le, amilyen az S&P 500.
A CFD nem más, mint a különbözeten alapuló ügylet, ahol tulajdonlás nélkül kereskedhetsz eszközökkel. Az utóbbi időben egyre több tematikus ETF alap jelenik meg, amelyek kifejezetten olyan ágazatokra összpontosítanak, amilyen az AI, az űripar, a kiberbiztonság, vagy az e-mobilitás.
Alapvető jellemzőjük az alacsony kereskedési költség, a likviditás és az, hogy a lakosság számára is elérhetők az erre specializálódott és szabályozott brókereken keresztül. Ebből a cikkből megismerheted ezeknek az alapoknak az eredetét, az előnyeiket és azt is, hogyan tudsz Magyarországon ETF alapot vásárolni.
Az első ilyen jellegű termék még 1993-ban jött létre. Ekkor fejlesztette ki Steven Bloom és Natham Most a Standard & Poor's letéti jegyeket. Ezt követően Harry Markowitz közgazdász ötlete volt egy Exchange Traded Fund, rövidítve ETF bevezetése, amely az S&P 500 alakulásához kötődik és nyilvánosan lehet vele kereskedni.
Az első ismert ilyen jellegű alap a Spiders, vagyis az SPDR volt, ami után sorban jöttek létre újabb ETF alapok. Az idők során a piac folyamatosan bővült, ma már szinte minden típusú tőzsdei eszközhöz kapcsolódóan léteznek ilyen kereskedési alapok.
Nem annyira misztikus az ETF kereskedés, mint azt elsőre sokan gondolnák. Ezeket az eszközüket is a tőzsdéken jegyzik, hasonlóan a vállalati részvényekhez. Az ügyletek az adott tőzsde kereskedési idejében hajthatók végre. Ahogyan a részvényeknek, úgy ezeknek az alapoknak is van napközbeni árfolyama, vételi és eladási ára.
Ennek megfelelően az árfolyam minden pillanatban nyilvános és az adott tőzsde nyitvatartási idején belül bármikor lehet velük kereskedni. A lényege azonban, hogy míg a céges részvény jellemzően egy eszköz, addig az ETF számos részvényt és egyéb eszközt tartalmaz. Vagyis, egy csomag, aminek az összetétele vegyes lehet.
Ami pedig a nagy nyilvánosság számára is érdekessé teszi őket, az a tény, hogy nem csak a pénzpiaci szereplők és a vállalatok, hanem a magánszemélyek számára is elérhetők. Ők tőzsdei brókereken keresztül tudnak hozzáférni az ETF-ekhez.
A kereskedés előtt fontos behatóan tájékozódni az aktuálisan elérhető opciókról, azok helyzetéről, mögöttes eszközei értékéről. Ezzel kapcsolatban az online térben is megannyi hasznos forrás érhető el, de legjobb szakember, bróker véleményét is kikérni.
Mint arról már szó esett, az ilyen alapok mögött nagyobb számú eszköz található, gyakran a legkülönfélébb iparágakból. Illetve, amit még jó tudni, hogy vannak aktív és passzív alapok. Az előbbiek esetében az árfolyamok alakulása függvényében akár a portfólió összetétele is változhat, míg a passzív alapoknál csupán az árfolyamok mozognak.
A befektetésre alkalmas ETF-ek fontos jellemzője, hogy azok a megfelelő módon diverzifikáltak. Tehát, úgy állították őket össze az alapkezelők, hogy a legjobban teljesítő eszközök álljanak mögötte és nyereséget biztosítsanak a befektetőknek.
Az átláthatóság is fontos jellemzője az ETF alapoknak. Mivel a tőzsdén lehet velük kereskedni, ezért a megvásárlásuk nem különösebben komplikált, az árfolyam pedig minden esetben nyilvános. Emellett, az alapkezelő a befektetőkkel megosztja, hogy adott pillanatban milyen értékpapírokból áll össze a portfólió.
Amire azonban érdemes odafigyelni, ha ilyen befektetés mellett döntesz, az az árfolyam mozgása, ami nem mindig pozitív. A piaci befektetések esetében nincs 100 százalékos biztonság, tehát számolni kell azzal, hogy a csomagod esetleg veszteséges lesz.
Mivel az ETF-ek jellemzően alacsony likviditással bírnak, ezért tudnod kell, hogy nem lehet rajtuk hatékonyan és gyorsan túladni, mint például a kriptovalutákon. Illetve, számolni kell azzal az eshetőséggel is, ha a kibocsátó fizetésképtelenné válik.
Mivel Magyarország is része a globális tőzsdei és pénzügyi piacnak, így nem jelent különösebb nehézséget ilyen alapok vásárlása. A legtöbb itteni befektetési vállalkozás kínál ETF kereskedési lehetőséget, ahol a termékek széles választéka áll rendelkezésre.
Ugyanakkor, az is járható út, ha valamely európai tőzsdén fekteted be a pénzed egy ETF alapba. Sok olyan nemzetközi csomag érhető el a nagyobb európai városok tőzsdéin, amelyekkel az Egyesült Államokban is kereskednek, ennélfogva ezekben nagyobb potenciál is rejlik.
Mindkét esetben ugyanazt a tanácsot fontos aláhúzni, amiről már szó volt. Vagyis, hogy fordulj szakemberhez, tájékozódj, nézz utána az aktuális trendeknek és megalapozott információk birtokában válassz befektetési eszközt.
Amire pedig még fontos odafigyelni, hogy az ilyen jellegű tőkenyereség után is adózni kell. Ennek sajátossága, hogy itt neked magadnak kell nyomon követni az ETF-ből eredő bevételeket. Akármilyen kis összegről van szó, te magad végzed el az adóbevallást és az adózást is.
