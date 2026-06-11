„Na, innen szedje le a Tisza!” - frappáns videóval reagált Orbán Viktor a Tisza döntésére

Na, innen szedje le a Tisza!
- kezdte legfrissebb, a közösségi oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor.
A Fidesz elnöke hozzátette:
– Mi büszkék vagyunk a Nemzeti Hitvallás minden sorára! Isten, áldd meg a magyart!
A Nemzeti Hitvallás egyébként a magyar Alaptörvény bevezetője, vagyis annak preambuluma. Nem konkrét jogszabályi előírásokat vagy állampolgári kötelezettségeket tartalmaz, hanem azokat az értékeket, történelmi hagyományokat és alapelveket foglalja össze, amelyekre Magyarország alkotmányos rendje épül.
A szöveg hangsúlyozza többek között a magyar államiság ezeréves folytonosságát, a keresztény kultúra nemzetet összetartó szerepét, a nemzeti összetartozás jelentőségét, valamint a szabadság, a felelősség és az emberi méltóság tiszteletét.
A szerdai kormányülésen Magyar Péterk többek között arról is döntöttek, hogy eltávolítják a Nemzeti Hitvallást a közintézményekből. Az Orbán-kormány még 2021-ben rendelte el, hogy ki kell tenni az Alaptörvény preambulumának számító Nemzeti Hitvallást a közintézményekben.
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