„Na, innen szedje le a Tisza!” - frappáns videóval reagált Orbán Viktor a Tisza döntésére

Na, innen szedje le a Tisza!

- kezdte legfrissebb, a közösségi oldalán közzétett bejegyzését Orbán Viktor.

Orbán Viktor frappáns videóval üzent a Tiszának Fotó: AFP / AFP

A Fidesz elnöke hozzátette:

– Mi büszkék vagyunk a Nemzeti Hitvallás minden sorára! Isten, áldd meg a magyart!

A Nemzeti Hitvallás egyébként a magyar Alaptörvény bevezetője, vagyis annak preambuluma. Nem konkrét jogszabályi előírásokat vagy állampolgári kötelezettségeket tartalmaz, hanem azokat az értékeket, történelmi hagyományokat és alapelveket foglalja össze, amelyekre Magyarország alkotmányos rendje épül.

A szöveg hangsúlyozza többek között a magyar államiság ezeréves folytonosságát, a keresztény kultúra nemzetet összetartó szerepét, a nemzeti összetartozás jelentőségét, valamint a szabadság, a felelősség és az emberi méltóság tiszteletét.

A szerdai kormányülésen Magyar Péterk többek között arról is döntöttek, hogy eltávolítják a Nemzeti Hitvallást a közintézményekből. Az Orbán-kormány még 2021-ben rendelte el, hogy ki kell tenni az Alaptörvény preambulumának számító Nemzeti Hitvallást a közintézményekben.