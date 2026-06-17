Orbán Viktor: Brüsszelt meg kell reformálni

Brüsszelben tartanak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke, volt magyar miniszterelnök a tájékoztatója elején elmondta, hogy holnap a patrióták politikai családja egy csúcstalálkozót tart. Megjegyezte, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése - írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlásellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. Meggyőződése, hogy ez az előretörés csak akkor lenne megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni, ám úgy látja, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni. Példaként említette az ukrajnai háború, a migráció vagy a versenyképesség ügyét.
Leszögezte, hogy a választási vereség ellenére a Fidesz európai politikája nem változik, így elkötelezett támogatóik maradnak a patrióta mozgalomnak. Kiemelte, hogy a cél nem változott:
Brüsszelt meg kell reformálni.
Jó hírnek nevezte, hogy a patrióták nem maradtak miniszterelnök nélkül Andrej Babis cseh kormányfő révén. Emellett arra számít, hogy a patrióták és a konzervatívok közeledése is folytatódni fog és szép sikereket fognak elérni az európai politikában.
Újságírói kérdésre a volt miniszterelnök elmondta, hogy jóval alacsonyabb most az államadósság hazánkban, mint a polgári kormányzás kezdetén volt. A lex Orbánra vonatkozó kérdés kapcsán jelezte: Magyarország egy 1100 éves állam és óriási rutinunk van abban, hogy lehet vezetőket kizárni az ország vezetéséből.
Andrej Babis kapcsán elmondta, hogy
küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szintje ellen.
Egyrészt a patrióták ellenzik az ETS I. bevezetését, és az ETS II. reformja mellett foglalnak állást. Szerinte a migráció ügyében is jól fog harcolni a cseh miniszterelnök, azonban Ukrajna kapcsán nem mert jóslatokba bocsátkozni. Egy újabb kérdésre a versenyképességi problémákról úgy vélekedett, hogy az energiaárak nem csökkentek, inkább növekedtek.
Elmondta, hogy Európa helyzete nem javult az utóbbi időben, továbbra sem képes kezelni az ukrán háborút, továbbra is súlyos válságot jelent a migráció, ami ma már integrációs problémát is jelent, és velünk marad akkor is, ha nagyobb migrációs hullám nem is éri el a kontinenst. Továbbá az európai versenyképesség is továbbra is gyengül. Intellektuális kudarcának nevezte, hogy 2022 után kellett volna találni egy olyan gazdasági útvonalat, ami úgyis növekedést eredményez, ha közben az EU-ban a dolgok rosszul mennek. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
a legnagyobb kihívás most az, hogy az egyes nemzetállamok hogyan tudnak növekedni, miközben az EU képtelen rá.
Az uniós források kérdésében elmondta, hogy az új magyar kormány az uniós zsarolásra behódolással válaszol, és teljesíti a brüsszeli elvárásokat. De ennek ellenére megerősítette, fontos, hogy az uniós forrásokat megkapja Magyarország. Elmondta, hogy az Európai Bizottság szerint 2 milliárd euró már semmiképpen sem érhető el a magyarok számára. Orbán Viktor szerint ezt sem hagyhatja annyiban az új kormány, és minden eurót haza kell hozni. Azt is hozzátette, látható, hogy az új magyar kormány a kondicionalitási szabályozás kérdésében is meghátrált.
A kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban elmondta, reméli, hogy az ukránok betartják majd a megállapodást, ugyanakkor hibának tartja, hogy az Európai Unió megindította a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Kitért arra is, hogy a patrióták súlya egyre nő, az pedig nem lesz fenntartható, hogy a jobbközép a baloldallal köt koalíciót. Szerinte Magyarországon is azért tudtak tizenhat évig kormányozni, mert fenntartották a jobboldal egységét.
A migrációs szabályozással kapcsolatban elmondta, hogy
Magyarországnak nincs problémája a visszatoloncolásokkal, mert Magyarországon nincs egyetlen migráns sem.
A pártelnök úgy véli, hogy hiba lenne Magyarországon a tranzitzónák megnyitása, az egyetlen helyes megoldásnak azt tartja, ha Magyarország területén kívül bírálják el a migránsok kérelmeit. Egy másik kérdésre tudatta, hogy a patriótákkal átbeszélik, hogyan hibázott a Fidesz és ezekből a hibákból a többi tagpárt, hogy tud tanulni.
Leszögezte, hogy a migrációs paktum jobb rendszer, mint amit Nyugat-Európában használnak, de a jó rendszer az, ha nem engedik be a migránsokat. Szerinte a tranzitzónák visszalépést jelentenének hazánkban a mostani biztonságos helyzethez képest.
Orbán szerint korábban azért nem létezett patrióta összefogás, mert a nemzeti alapon álló pártok mindig elutasítóan viszonyultak a nemzetközi együttműködéshez. A Patrióták Európáért abban hozott újdonságot, hogy rögzítették:
nem akarnak minden kérdésben, vagy minden fontos kérdésben egységes álláspontot kialakítani.
Azokkal a kérdésekkel foglalkoznak, amelyekben egyet tudnak érteni, minden más kérdésben a saját álláspontjukat fogják képviselni. Ilyen vitás kérdés például az Egyesült Államokhoz való viszony, viszont olyan kérdésekben, mint a migráció vagy éppen az energia, egységes álláspontot tudnak képviselni.
A magyar-kínai kapcsolatok jövőjével kapcsolatban elmondta, hogy Magyarországnak az lenne az érdeke, ha a jövőben is ott találkozna a nyugati és a keleti csúcstechnológia. Hozzátette, az Európai Unió rossz politikát folytat Kínával kapcsolatban is, ezért nem szabad hagyni, hogy külpolitikai kérdésekben például Magyarországra rákényszerítsék az elhibázott politikákat.
A kampány a lufik világa, a választás után egyre másra derülnek ki ügyekről, hogy azok üresek – vélekedett Orbán Viktor a szőlő utcai botrány fejleményeivel kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a választásokat követően kiderült a pedofil vádakról, hogy propagandisztikus üres hazugságok voltak.
A korrupciós vádak jó részével is ez fog történni
– tette hozzá.
A pártelnök elmondta, hogy az oktatás és az egészségügy területén az elmúlt tizenhat évben nagy előrelépések történtek. De megjegyezte, hogy elégedettség sosem lesz ezeken a területeken, ezért mindig a tényekből kell kiindulni. Példaként említette, hogy mennyivel több orvos van az országban 2026-ban, mint 2010-ben, vagy éppen, hogy mennyi iskola és mennyi kórház lett felújítva, illetve hogy ki lett vezetve a hálapénz.
Annak kapcsán, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, jelenlegi formájában nem támogatják a migrációs paktumot, Orbán Viktor leszögezte: semmilyen formában sem lehet a migrációs paktumot támogatni.
Megjegyezte, hogy a migrációs paktummal több probléma is van:
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