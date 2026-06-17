Orbán Viktor: Brüsszelt meg kell reformálni

Brüsszelben tartanak gyűlést a Patrióták Európáért, majd Orbán Viktor tájékoztatta a nyilvánosságot. A Fidesz elnöke, volt magyar miniszterelnök a tájékoztatója elején elmondta, hogy holnap a patrióták politikai családja egy csúcstalálkozót tart. Megjegyezte, hogy a magyar választás új helyzetet teremtett Magyarországon, ám a Fidesz veresége nem változtat azon a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok előretörése - írja a Magyar Nemzet.

Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor / Fotó: AFP / AFP

Ezt mondta el Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számít, hogy egész Európában a bevándorlásellenesek és szuverenista pártiak tovább erősödnek. Meggyőződése, hogy ez az előretörés csak akkor lenne megállítható, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni, ám úgy látja, hogy az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni. Példaként említette az ukrajnai háború, a migráció vagy a versenyképesség ügyét.

Leszögezte, hogy a választási vereség ellenére a Fidesz európai politikája nem változik, így elkötelezett támogatóik maradnak a patrióta mozgalomnak. Kiemelte, hogy a cél nem változott:

Brüsszelt meg kell reformálni.

Jó hírnek nevezte, hogy a patrióták nem maradtak miniszterelnök nélkül Andrej Babis cseh kormányfő révén. Emellett arra számít, hogy a patrióták és a konzervatívok közeledése is folytatódni fog és szép sikereket fognak elérni az európai politikában.

Nem javult Európa helyzete

Újságírói kérdésre a volt miniszterelnök elmondta, hogy jóval alacsonyabb most az államadósság hazánkban, mint a polgári kormányzás kezdetén volt. A lex Orbánra vonatkozó kérdés kapcsán jelezte: Magyarország egy 1100 éves állam és óriási rutinunk van abban, hogy lehet vezetőket kizárni az ország vezetéséből.

Andrej Babis kapcsán elmondta, hogy

küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szintje ellen.

Egyrészt a patrióták ellenzik az ETS I. bevezetését, és az ETS II. reformja mellett foglalnak állást. Szerinte a migráció ügyében is jól fog harcolni a cseh miniszterelnök, azonban Ukrajna kapcsán nem mert jóslatokba bocsátkozni. Egy újabb kérdésre a versenyképességi problémákról úgy vélekedett, hogy az energiaárak nem csökkentek, inkább növekedtek.