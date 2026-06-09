Kitől kapott BMW-ket ajándékba Radnai Márk?

Persze a Shelltől leigazolt energetikai miniszter Kapitány Istvánnak van a a legnagyobb vagyon, de érdemes sorra venni a többieket is - írja a Ripost.

Június 8-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat az új parlamenti képviselőknek, a leadott dokumentumok pedig az Országgyűlés honlapján nyilvánossá is váltak. Az intézkedés alapvető célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

Radnai Márk két BMW-t kapott ajándékba idén áprilisban, vajon kitől?

A Tisza alelnökének van egy 53 négyzetméteres budapesti lakása, de azt pontosan nem tudjuk, hogy melyik kerületben.

Forrás: Ripost

Radnai Márk tulajdonosa egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak. A Tisza alelnökének két BMW-je van, mindkettőt idén áprilisban ajándékba kapta. Titok övezi, hogy ki volt a rejtélyes ajándékozó.

4,8 milió forintnyi megtakarítása van kriptóban. 1,8 millió forintnyi készpénze van. Valamint van még egy 17,5 millió forintos hitelintézeti követelése. Tartozása nincsen.

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Forrás: Facebook)

Az energetikai és gazdasági miniszternek Kapitány Istvánnak

értékpapírokban és részvényekben összesen 17,14 millió euró, valamint 58,7 millió forintnyi befektetése van (ebből 13,74 millió eurót részvények tesznek ki),

rendelkezik egymillió forint készpénzzel,

bankszámláin és egyéb pénzköveteléseiben összesen pedig mintegy 113 millió forintot tart forintban, euróban és angol fontban.

Vagyonnyilatkozatából az is kiderült, a Shell globális alelnökeként havi 49 millió forintot keresett, a menedzserszövetség elnökeként azonban nem részesült díjazásban. Összesen négy ingatlanban érdekelt:

50 százalékos tulajdonrésze van egy második kerületi kivett beépítetlen területben,

egy balatongyöröki telken, ahol egy bontandó ház áll,

ugyancsak felerészben tulajdonosa egy 600 négyzetméteres telken álló 340 négyzetméteres üdülőnek a spanyolországi Malagában,

valamint negyedrészt egy balatongyöröki 2233 négyzetméteres zártkertnek is.

Ugyan műtárgyai nincsenek, viszont két autója is van: egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Tourismo és egy tíz évvel később vásárolt Tesla.