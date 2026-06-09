Kitől kapott BMW-ket ajándékba Radnai Márk?

Persze a Shelltől leigazolt energetikai miniszter Kapitány Istvánnak van a a legnagyobb vagyon, de érdemes sorra venni a többieket is - írja a Ripost.
Június 8-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat az új parlamenti képviselőknek, a leadott dokumentumok pedig az Országgyűlés honlapján nyilvánossá is váltak. Az intézkedés alapvető célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.
A Tisza alelnökének van egy 53 négyzetméteres budapesti lakása, de azt pontosan nem tudjuk, hogy melyik kerületben.
Radnai Márk tulajdonosa egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak. A Tisza alelnökének két BMW-je van, mindkettőt idén áprilisban ajándékba kapta. Titok övezi, hogy ki volt a rejtélyes ajándékozó.
4,8 milió forintnyi megtakarítása van kriptóban. 1,8 millió forintnyi készpénze van. Valamint van még egy 17,5 millió forintos hitelintézeti követelése. Tartozása nincsen.
Az energetikai és gazdasági miniszternek Kapitány Istvánnak
Vagyonnyilatkozatából az is kiderült, a Shell globális alelnökeként havi 49 millió forintot keresett, a menedzserszövetség elnökeként azonban nem részesült díjazásban. Összesen négy ingatlanban érdekelt:
Ugyan műtárgyai nincsenek, viszont két autója is van: egy 2013-ban vásárolt Maserati Gran Tourismo és egy tíz évvel később vásárolt Tesla.
Több XII. kerületi társasháznak is a tulajdonosa Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora. A frissen benyújtott vagyonnyilatkozatában többek között balatoni présházakat és több autót is találunk, de bevallásából kiderül az is, hogy több mint 16 milliós megtakarítása van, és ugyanennyi nyereséget hozott az ügyvédi irodája.
Egy 119 négyzetméteres és két, egyenként 91 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakásnak is tulajdonosa Melléthei-Barna Márton – derült ki a vagyonnyilatkozatából , amely szerint felerészben egy kisebb irodája is van, de résztulajdonosa egy 143 négyzetméteres másik lakásnak és egy teleknek is a XII. kerületben.
A tiszás politikus a fővároson kívül több ingatlannak, összesen három balatonberényi teleknek a haszonélvezője, amelyből kettőn présház is van.
A nagy értékű ingóságok között szerepel két autó: egy 1968-as VW Bogár és egy Lexus. Takarékbetétben, készpénzben és bankszámlán több megtakarítása is van, összesen 16,7 millió forint értékben. De saját ügyvédi irodája sem hozott rosszul a konyhára: összesen 16 millió forint osztalékot termelt neki, amit egyelőre nem vett ki.
Melléthei-Barna Márton bevallása szerint az ügyvédi irodájában havi bruttó egy- és ötmillió forint közötti összeget keresett, ingatlan bérbeadásából származó havi bevétele pedig bruttó kétszáz- és ötszázezer forint közé esik. Magyar Péter sógora továbbá összesen 25 millióval tartozik magánszemélyeknek.
A Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda alapítója és vezetője a Tisza egyik első támogatója, jogi képviselőként is dolgozott a pártnak. Áprilisban a miniszterelnök igazságügyi miniszternek kérte fel, de miután felháborodást váltott ki a családtag kinevezésének híre, visszalépett a tisztségtől. Az egyik legaktívabb képviselő, nevéhez fűződik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a lex Orbánként elhíresült alkotmánymódosítási javaslat is, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnök hivatali idejét.
Nyilvánosságra került Velkey György vagyonnyilatkozata, amely szerint a képviselő egy kilencszáz négyzetméteres telken álló, 150 négyzetméteres budai családi ház felének tulajdonosa. Ezzel a budai ingatlannal a tiszás politikus már felhívta egyszer magára a figyelmet: gyanús módon a politikus készpénzzel fizetett érte úgy, hogy semmilyen megtakarítása nem volt, és nem vett fel egyetlen forint bankhitelt sem. A most közzétett vagyonnyilatkozat képet ad a képviselő jelenlegi vagyoni helyzetéről.
Nyilvános Velkey György László, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettesének képviselői vagyonnyilatkozata is. Mint ismert, június 8-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig a mai nap nyilvánossá is váltak. Az intézkedés alapvető célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.
Velkey Györgynek a vagyonnyilatkozata szerint ötvenszázalékos tulajdonrésze van egy Budapest XII. kerületében található, kilencszáz négyzetméteres telken álló, 150 négyzetméteres családi házban, amelyet 2019-ben vásárolt. A Mandiner emlékeztetett arra, hogy ezen budai ingatlannal a tiszás politikus már felhívta egyszer magára a figyelmet: egy bizonyos Anonymus videója szerint gyanús módon a politikus készpénzzel fizetett érte úgy, hogy semmilyen megtakarítása nem volt, és nem vett fel egyetlen forint bankhitelt sem. Azt megelőzően – a közhiteles dokumentum szerint – nem volt semmije, csak egy VIII. kerületi bérlakása.
A most közzétett vagyonnyilatkozat ugyan nem ad választ a korábban felmerült kérdésekre, de képet ad a képviselő jelenlegi vagyoni helyzetéről.
A képviselő egyetlen feltüntetett gépjárműve egy 2020-ban vásárolt Citroën Berlingo. A vagyonnyilatkozatban más személygépkocsi, motorkerékpár vagy egyéb nagy értékű jármű nem szerepel. A pénzügyi megtakarítások között nem található értékpapír, részvény, befektetési alap vagy takarékbetét.
Velkey György 2 447 184 forint készpénzt vallott be, bankszámla-követelést ugyanakkor nem tüntetett fel, viszont egy hitelintézettel szemben 6,59 millió forintos tartozása van.
A dokumentumból az is kiderül, hogy korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatóként, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vezetői megbízással dolgozott.
A Mandiner rámutatott: a most nyilvánosságra került vagyonnyilatkozat alapján Velkey György vagyona elsősorban a budai ingatlanhoz kapcsolódik. A dokumentum nem mutat jelentős pénzügyi befektetéseket vagy nagy összegű megtakarításokat, ugyanakkor a gyanús ingatlan továbbra is a vagyon legjelentősebb elemének számít.
Kármán András pénzügyminiszter vagyonnyilatkozata egy budaörsi ház féltulajdonát, Erste-részvényeket és csaknem 59 millió forintnyi, az EBRD-nél felhalmozott nyugdíjmegtakarítást mutat.
A pénzügyminiszter egy 990 négyzetméteres budaörsi telek és az azon lévő 320 négyzetméteres családi ház ötvenszázalékos tulajdonosa 2021 óta, valamint egy 2025-ben vásárolt Volkswagen Arteont is feltüntetett a vagyonnyilatkozatában. A dokumentum szerint 4130 eurónyi (másfél millió forintnyi) Erste-részvénye, illetve valamivel több mint 16 millió forintja is van bankszámlán, továbbá 58,67 millió forintnyi nyugdíjpénztári megtakarítása van az EBRD-nél, korábbi foglalkoztatójánál. Csaknem 6,9 millió forint hiteltartozása is van. Havi bruttó 200 és 500 ezer forint közötti összeg származik szálláshely rövidtávú kiadásából.
A technokratának mondható, banki és nemzetközi pénzügyi tapasztalatokra építő Kármán András a Magyar Nemzeti Bankban 13 évet töltött el, majd a második Orbán-kormányban dolgozott a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi államtitkáraként. Később pedig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál (EBRD), majd az Erste-csoportnál töltött be vezető pozíciókat. Kármán – az Ellenpont értékelése szerint – akkor volt fontos döntéshozó az EBRD-nél, amikor a szervezet a Világbankkal együtt hatalmas befolyást szerzett az ukrán politikában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.