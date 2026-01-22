Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Feketébe borult Ausztrália: újabb halálos lövöldözés rázta meg az országot

Ausztrália
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 11:22
lövöldözésrendőrséghalott
Többen életüket vesztették egy lövöldözésben csütörtökön az ausztráliai Új-Dél-Wales állam egyik kisvárosában - közölte a helyi rendőrség.
N.T.
A szerző cikkei

A közlemény szerint két férfi és egy nő meghalt, egy férfi pedig megsebesült a lövöldözésben, amely az 1500 lakosú Lake Cargellióban történt. A sebesültet súlyos, de stabil állapotban szállították kórházba - fűzte hozzá a rendőrség.

A helyi média közlése szerint a fegyveres még szökésben van, de nagy erőkkel keresik. A környék lakosságát szöveges üzenetben figyelmeztették a hatóságok, hogy ne mozduljanak ki, maradjanak elérhetők, és semmiképp ne menjenek a lövöldözés helyszínének a közelébe. Médiaértesülések szerint feltehetően családon belüli erőszak történt.

A lövöldözés éppen az Ausztráliában csütörtökre meghirdetett nemzeti gyásznapon zajlott, amellyel az alig több mint egy hónapja a sydney-i Bondi Beachen egy antiszemita terrortámadás áldozatai előtt tisztelegnek. December 14-én a sydney-i tengerparton egy hanukaünnepségre összegyűlt zsidó közösség 15 tagját ölte meg az Iszlám Állam befolyása alatt álló két fegyveres férfi.

Ausztráliában kedden fogadta el a parlament a fegyvertartás szigorításáról szóló új törvényt.

Országszerte Új-Dél-Wales államban tartják számon a legtöbb fegyvert.

