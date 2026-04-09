Kormányinfó: Az Európai bizottság eltörölné a védett árat – a kormány nem enged a követeléseiknek

Csütörtökön délelőtt ismét kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, hogy ismertessék a kormány legújabb döntéseit, és szót ejtsenek a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről.
Gulyás Gergely azzal kezdte a beszámolóját: a szerdai kormányülésen elsősorban az energiahelyzetet tekintették át. "Magyarország az energiaellátás szempontjából bár számtalan kockázattal szembesül, de pillanatnyilag mind az ország gáz- és áramellátása, mind pedig az ország üzemanyagellátása biztosított." Kiemelte: ez a stratégiai tartalékoknak köszönhető. Emiatt tudják tartani a védett árakat is.
Az Európai Bizottság a védett ár eltörlésére szólította fel a magyar kormányt. Ezt azonban a kormány nem teljesíti, mert rossz irány a brüsszeli irány, ami mindenkinek rossz lenne, terheket jelentene. Ugyanígy a rezsicsökkentést is fenntartja a kormány.
A védett üzemanyagár eltörlése 48 ezer forinttal, a villamosenergia piacosítása 16 ezer forinttal, a rezsicsökkentett gázár kivezetése pedig 31 ezer forinttal növelné meg egy átlag család havi költségeit.
Energiaválság küszöbén állunk - emelte ki Gulyás Gergely. Egy ilyen helyzetben elengedhetetlen, hogy ideológiai alapon senki se blokkolja a beszerzési útvonalakat - mint ahogy teszik azt az ukránok a Barátság kőolajvezetékkel. Az EB egy ilyen helyzetben akarja rákényszeríteni Magyarországot arra, hogy mondjon le az olcsó orosz olajról és gázról.
Gulyás Gergely megemlítette a Török Áramlat elleni robbantásos merénylet megakadályozását is. Elárulta: a nyomozás folyamatban van.
Európa háborús kockázatokkal néz szembe, magyar Péter pedig egyértelműen olyan politikát folytat, amely azt segíti elő, hogy brüsszeli óhajra Magyarország is belesodródjon ebbe a háborúba. Ezt a ma nyilvánosságra került hangfelvétel is alátámasztja.
Gulyás elárulta: a miniszterelnök beszámolt az amerikai alelnökkel folytatott tárgyalásáról is. "Magyarország büszke lehet arra, hogy a világ legerősebb országával és annak kormányával szövetséges és baráti kapcsolata van."
Rekorderős az amerikai-magyar kereskedelem.
Kiemelte: az erős USA-Magyarország kapcsolat is jól mutatja, hogy Magyarország jó NATO-szövetséges, és fontosnak tartjuk, hogy annak a védelmi szövetségnek vagyunk a tagjai, amely az elérhető legnagyobb biztonságot képes garantálni.
