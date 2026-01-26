Brüsszel döntött, már 2027-től megtiltják az orosz gáz és olaj vásárlását. Von der Leyen terve 1000 forintos üzemanyagot és háromszoros rezsiárat jelent - írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán hétfőn.

Menczer Tamás hozzátette: ezt a Tisza Párt támogatja.

Tudjuk, hiszen a múlt heti bizalmatlansági szavazáson kiálltak von der Leyen mellett

- jegyezte meg.

Mint írta,

a magyar kormány az Európai Bírósághoz fordul a jogszerűtlen brüsszeli döntés miatt.

Menczer Tamás: von der Leyen terve ezerforintos üzemanyagot és háromszoros rezsiárat jelent