Videón a meghökkentő különbség a Fidesz és a Tisza között

A koncert a zenéről (kellene, hogy) szól(jön).

Közös élményről, szabadságról, összetartozásról.

Amikor ez a tér gyűlöletkeltéssé válik, az nem csak a hangulatot rombolja — hanem valami fontosat vesz el mindannyiunktól.

A zene összehoz. A gyűlölet szétválaszt.

Nem mindegy, melyik szól hangosabban