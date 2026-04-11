Varga Judit: Én a békére szavazok, nem a háborúra

Varga Judit új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben fontos gondolatokat fogalmaz meg a holnapi választással kapcsolatban: számára egyértelmű, hogy a békére szavaz, és nem a háborúra.
Én a békére szavazok, nem a háborúra.
A nyugalomra, nem a zűrzavarra.
A valódi szeretetre, nem a manipulációra.
Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra.
A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra.
Hajrá, Magyarország!
– írta Varga Judit a közösségi oldalán.
