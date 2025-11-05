Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Itt a nem várt fordulat: Tóth Gabi kitálalt Varga Juditról

vallomás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:25
Varga JuditTóth Gabibeszélgetés
A népszerű énekesnő ezúttal közéleti témában nyilvánult meg. Tóth Gabi mindeközben váratlan vallomást tett Varga Juditról.

A Nőfilter podcast legújabb adása igazi meglepetéseket tartogatott: Tóth Gabi ugyanis váratlan vallomást tett, amikor arról beszélt, mennyire hiányzik neki Varga Judit jelenléte a közéletből. Lengyel Erika műsorvezetésével ezúttal a nők közéleti és társadalmi szerepe került terítékre, és a beszélgetés során olyan őszinte gondolatok hangzottak el, amelyek jól mutatják, mennyi minden változott – és mennyi minden nem – az elmúlt évtizedekben. 

Tóth gabi | BorsOnline
Tóth Gabi Varga Juditról tett vallomása váratlanul érkezett (Fotó: Bors)

Tóth Gabi szerint több női politikusra lenne szükség

Tóth Gabi őszintén beszélt arról, hogy szerinte a politikában továbbra is túlsúlyban vannak a férfiak, és ezt személyesen is hiányként éli meg: 

Több a férfi politikus, mint nő…nekem nagyon hiányzik a Varga Judit jelenléte például. Megmondom őszintén, szerintem egy elképesztő elme volt, nagyon kellemes jelenség, zenélt, jó ügyek mellett állt ki. Világlátott nő volt

 – vallotta be az énekesnő, aki szerint a nők több megbecsülést érdemelnének. Úgy véli, a női nézőpont, az empátia és a közösségi gondolkodás olyan értékek, amelyek a politikai döntéshozatalból ma is hiányoznak, pedig ezek tennék emberibbé a közéletet.

Fodor Zsóka egyetértett vele

A témában Fodor Zsóka is határozott véleményt fogalmazott meg: „Jobb lenne a világ, minden jobb lenne, ha nők irányítanák ezt az egész bolygót” – jelentette ki. A színésznő szerint a nők több érzékenységgel és megértéssel viszonyulnak a környezetükhöz, így ha több nő kapna lehetőséget a vezetésre, az a társadalom egészére pozitív hatással lenne.

tóth gabi
Tóth Gabi Nőfilterben tett kijelentése komoly párbeszédet indított el (Fotó: Youtube)

Gáspár Evelin saját példát hozott fel

A beszélgetés harmadik vendége, Gáspár Evelin személyes példán keresztül mutatta be, hogy milyen ereje van a női jelenlétnek a politikában: 

Tavaly tapasztaltam a politikában, amikor Járóka Lívia mellett dolgoztam az Európai Parlamentben. Olyan hatalma, energiája volt, hogy a férfiak is tisztelték. Sokkal jobban számított az ő véleménye, mint tíz férfié például...

 – mesélte. Hozzátette, hogy a nők másképp gondolkodnak, és „jobban tudják manipulálni a szálakat”, ezért nélkülözhetetlenek a közéletben. „Minden sikeres férfi mögött ott van egy okos nő” – tette hozzá mosolyogva Evelin. A Nőfilter ezzel az epizóddal ismét bebizonyította, hogy nem fél kényes témákhoz nyúlni. A három nő különböző életútja ellenére egyetértett abban, hogy a nőknek sokkal nagyobb szerepet kellene kapniuk a döntéshozatalban.

 

