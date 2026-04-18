Megvan az országgyűlési választás végeredménye

Hivatalossá vált a múlt vasárnapi választás végeredménye, miután a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megszámolta a külképviseleteken és az átjelentkezők által leadott szavazatokat is. Eszerint a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Ezzel a Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséghez jutott az új Országgyűlésben. Magyar Péter pártja 3,3 millió szavazattal 96 egyéni választókerületben aratott győzelmet, továbbá 45 listás képviselői helyet szerzett.

A Fidesz–KDNP 2,4 millió szavazatot gyűjtött, 10 egyéni választókerületben arattak sikert, valamint 42 listás képviselői helyet szereztek. A Mi Hazánk 358 ezer szavazattal juttatott 6 képviselőt a parlamentbe, egyéni körzetet nem sikerült nyerniük.

A választáson még indult két párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is, amelyek nem érték el a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt. A DK 70 ezer vokssal 1,1 százalékot, míg az MKKP közel 52 ezer szavazattal 0,82 százalékot ért el.

A választások végeredménye az esetleges fellebbezések miatt csak később emelkedik jogerőre - írja a Magyar Nemzet.