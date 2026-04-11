Kárpátalján ukrán szórólapokkal kampányolnak Magyar Péter mellett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 19:05
Sokan az ukrán kormány provokációjának tartják az akciót.

Az Ellenpont írja, hogy Ihor Moszijcsuk ukrán politikus-újságíró Telegram-csatornáján közölte, hogy egy feldühödött munkácsi olvasója videót küldött neki, aki megosztotta, hogy a lépcsőházuk postaládáiban magyar-ukrán nyelvű szórólapokat talált, amik a Tisza Párt jelszavát (Most vagy soha) és magát Magyar Pétert ábrázolták. A magyar nyelvű üzeneten túl pedig ukránul ráírták, hogy "РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!" (Együtt a győzelemig!)

A felvételen hallható, ahogy a beküldő "szurzsik", vagyis vegyes ukrán-orosz szitkozódások közepette szedi össze a propagandacédulákat, és dobja le a földre azokat.

"…Magyar, te dörzsölt s***fej… majd ha elkezdesz nekünk segíteni, na majd akkor fogunk rád szavazni, ba****meg…"

Forrás: Ігор Мосійчук Telegram

 

