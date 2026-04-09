BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12.

Tűpontos üzenettel csitította el Orbán Viktor Debrecenben a tiszás fiatalokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 20:43
DebrecenTisza PártBékemenetországjárás
Debrecenben folytatta országjárását a mai napon Orbán Viktor, ahol ismét megjelent néhány tiszás hergelő. A miniszterelnök most sem hagyta szó nélkül mindezt, és beszéde során többször elmondta azoknak a fiataloknak, akik Magyar Péterre akarnak szavazni, hogy a kormány eddig mennyi mindent tett fiatalok érdekében.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor miniszterelnök mai, Debrecenben tartott országjárásán ismét megjelentek a Magyar Péter által küldött tiszás provokátorok is, akik füttyszóval és bekiabálással próbálták megzavarni a rendezvényen résztvevők nyugalmát. Azonban ezt most sem sikerült elérniük, ráadásul Orbán Viktor egy nyugodt és tiszta üzentet is megfogalmazott feléjük, amely főként a fiataloknak szólt. 

2026.04.09.Orbán Viktor-Országjárás-Debrecen
Orbán Viktor a debreceni országjárásán a tiszás fiatalok felé több üzenetet is megfogalmazott Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Vannak érdeklődők! Nem vagyunk teljesen magunk.

– utalt a debreceni beszédének elején a tiszás provokálókra Orbán Viktor miniszterelnök, majd elmondta nekik, hogy a kormány mennyi mindent tett az elmúlt évek során a fiatalokért. 

Elsősorban azt tette lehetővé, hogy a magyar családokat, nyugdíjasokat és fiatalok ilyen nagy mértékben támogassák, hogy a multiktól az elmúlt években elvettek 15 ezer milliárd forintot.

Ezt oda adtuk a nyugdíjasoknak, oda adtuk a családoknak, oda adtuk a fiataloknak, kedves tiszások!

– fogalmazott a kormányfő, miközben a Tisza párti hergelőknek integetett. 

Ezután a tiszás fiatalok figyelmét külön felhívta arra, hogy "nincs még egy olyan ország Európában, ahol ma olyan olcsón és könnyen juthatna saját első otthonhoz egy fiatal, mint Magyarországon, a fix 3 százalékos hitel miatt." Majd arra emlékeztetett, hogy azok a 25 év alatti fiatalok, akik dolgoznak, nem fizetnek személyi jövedelemadót és azok a nők sem, akik harminc éves koruk alatt vállalnak gyereket. Valamint van diákhitel és van munkáshitel is. 

Ezért azt javaslom kedves fiatalok, hogy az idősebbeknek, ne felejtsétek el ezt megköszönni, mert ennek mind az ő munkájuk adja meg az alapját, azért, hogy nektek könnyebb legyen, mint nekik volt!

– mondta Orbán Viktor, majd a beszéde végén arról is beszámolt, hogy a mostani kampány egyik legnagyobb tanulsága a két oldal közti különbség volt. Hiszen a jobboldaliak nem járnak a tiszás rendezvényekre provokálni. 

Az a tanulsága ennek a kampánynak, hogy dühre gyűlöletre és indulatra sem országot, sem jövőt nem lehet építeni. A tiszások ezt akarják és ez lesz a vesztük!

– szögezte le a kormányfő.

Bennünket megkülönböztet az tőlük, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében és mi nem vagyunk ünneprontók!

– tette hozzá.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy "Nem adjuk se a fiainkat, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnába! Magyarországnak nem ukránbarát, hanem nemzeti kormányra van szüksége!"

(Ripost

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
