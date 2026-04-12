Tornakápolnán már 13 órára befejeződött a választás

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tornakápolnán délután 13 órára minden választópolgár leadta szavazatát - derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.
Tornakápolna az ország egyik legkisebb szavazóköre, a választói névjegyzékben 20 választópolgár szerepel, az NVI adatai szerint 13 órára valamennyien leadták szavazatukat.
Az ország legkisebb szavazóköre Budapesten van: az 1. számú (V. kerületi központú) egyéni választókerület 25. számú szavazókörébe mindössze hat választópolgárt vártak vasárnap, 13 órára ők is valamennyien leadták szavazatukat.
