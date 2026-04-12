"Most nem bízhatjuk a véletlenre, most mindenkinek el kell jönni!" - üzente Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf már leadta a szavazatát, most azonban arra kéri a nemzeti kormány támogatóit: senki se maradjon otthon. A miniszter maga is telefonás és buzdít.

Most nem bízhatjuk a véletlenre, most mindenkinek el kell menni. Most mi jövünk! Idáig sértegettek minket és mindennek elmondtak. Nem adhatjuk külföldi kézbe ezt az országot! Fel, győzelemre. Hárommillió szavazónak el kell menni!

- üzente. "Szavazzanak a békére, szavazzanak a Fideszre!" - kért mindenkit.