"Most nem bízhatjuk a véletlenre, most mindenkinek el kell jönni!" - üzente Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf már leadta a szavazatát, most azonban arra kéri a nemzeti kormány támogatóit: senki se maradjon otthon. A miniszter maga is telefonás és buzdít.
Most nem bízhatjuk a véletlenre, most mindenkinek el kell menni. Most mi jövünk! Idáig sértegettek minket és mindennek elmondtak. Nem adhatjuk külföldi kézbe ezt az országot! Fel, győzelemre. Hárommillió szavazónak el kell menni!
- üzente. "Szavazzanak a békére, szavazzanak a Fideszre!" - kért mindenkit.
Orbán Viktor a közösségi oldalán buzdít mindenkit a szavazáson való részvételre. "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.
