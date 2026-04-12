Sulyok Tamás is voksolt - mutatjuk!

Számos politikus döntött úgy, hogy már az első órákban leadja a szavazatát. Szijjártó Péter alighanem az elsők közt volt, de természetesen maga Orbán Viktor is igen korán urnához járult. Sulyok Tamás köztársasági elnök Budapesten, a Németvölgyi Általános Iskolában kialakított szavazókörben húzta be az ikszet.
Már reggel 7 órakor rekordot döntött a választás. A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz ugyanis az első órában, ami jóval több, mint bármelyik korábbi alkalomkor.
